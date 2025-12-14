Пустит ли Литва белорусские удобрения в свои порты?

Опубликовано: 14.12.2025 09:54 , Обновлено: 14.12.2025

Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила по итогам белорусско-американских переговоров, что власти страны хотели бы использовать любые порты для экспорта калийных удобрений.

«Что касается калия. Мы готовы экспортировать через любые порты. Тут главное – экономика, логистика, экономическая целесообразность. Куда будет выгодно, туда и повезем», — сказала она.

Так во Дворце Независимости отреагировали на заявление спецпосланника Трампа Джона Коула о готовности снять американские санкции с белорусского калия.

Тем временем в Литве заявили, что в Евросоюзе на данный момент не обсуждается снятие санкций с белорусских удобрений. Именно европейские санкции препятствуют поставкам калия из Беларуси через литовские порты, которые были важным каналом экспорта.

«США принимают независимые решения о санкциях…, которые не связаны с санкциями ЕС. В ЕС не ведутся дискуссии о смягчении санкций против белорусского режима», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Литвы.

Напомним, что Евросоюз ввел в 2021 году секторальные санкции, запрещающие импорт некоторых видов удобрений из Беларуси. А в 2022 году Совет ЕС внес «Беларуськалий» в санкционные списки. Таким образом, один из крупнейших мировых производителей удобрений лишился важных направлений экспорта своей продукции.

Литовская государственная железнодорожная компания LTG Cargo в одностороннем порядке разорвала долгосрочный контракт с «Беларуськалием» с 1 февраля 2022 года после того, как правительство Литвы признало этот контракт не соответствующим интересам национальной безопасности.

Как раз это решение было обосновано Вильнюсом необходимостью соблюдения санкций, введенных ранее США. Литовский порт Клайпеда был основным логистическим узлом для перевалки миллионов тонн белорусского калия ежегодно. Кроме того, «Беларуськалий» ранее инвестировал средства в покупку терминала в литовском порту, что впоследствии стало причиной судебных разбирательств.

Недавно президент Беларуси Александр Лукашенко, в числе прочих требований, заявил, что Литва должна компенсировать потери «Беларуськалия» в Клайпедском порту.