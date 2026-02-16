Вольфович обвинил Польшу, Литву и Латвию в нежелании идти на диалог – «Не надо нам диктовать»

Опубликовано: 16.02.2026 07:39 , Обновлено: 16.02.2026

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович обвинил Польшу, Литву и Латвию в нежелании "идти на конструктивный диалог" с Беларусью по линии министерств иностранных дел.

Комментируя отношения Беларуси с западными соседями, Вольфович в эфире гостелеканала “Беларусь 1” посетовал на то, что на этом направлении ситуация остаётся неизменной.

“Ни одно правительство - ни Польши, ни Литвы, ни Латвии - не идет на конструктивный диалог, не хочет вести нормальную международную практику, как это принято вообще в мире: по линии министерств иностранных дел находить пути решения тех проблемных вопросов, которые есть между двумя государствами”, - пожаловался Вольфович на нежелание соседей сотрудничать с Минском.

При этом глава Совбеза подчеркнул, что белорусская сторона никак “не ущемляет интересы” Польши, Литвы или Латвии.

“Мы не диктуем им, как жить. И не надо нам диктовать”, - подчеркнул Вольфович.

Напомним, в конце января этого года председатель Комитета по иностранным делам Сейма Литвы и представитель правящей партии Ремигиюс Мотузас заявил, что Вильнюс согласился на требования Минска о начале переговоров на уровне МИДов. Речь идёт о встрече замминистров, передаёт общественный вещатель Литвы LRT.

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Эти заявления поступили после того, как министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков обратился к жителям соседней Литвы. Он раскритиковал политику литовского правительства, заявив, что перемены в этой стране “неизбежны”, а её благополучие в будущем напрямую зависит от сотрудничества с Минском.

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