Экс-глав МИД Литвы призвал Вильнюс пойти на условия Беларуси - "Схватили за руку"

Опубликовано: 23.12.2025 08:43 , Обновлено: 23.12.2025

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Вильнюс пойти на условия Беларуси и подходить "прагматично" к переговорам с Минском. По его мнению, к этому литовских властей могут также склонять американцы.

По мнению Ландсбергиса, администрация президента США Дональда Трампа хочет заключить некое соглашение с Минском или как минимум улучшить отношения с Александром Лукашенко, сообщил литовский портал LRT.

“И для этого ему нужны козыри. Очевидно, что он раздает эти козыри”, — заявил бывший министр иностранных дел Литвы, напомнив о снятых с белорусских калийных удобрений американских санкциях.

Аналогичные европейские санкции действуют до конца февраля, поэтому, как отметило издание LRT, некоторые европейские аналитики выказывают опасения по поводу того, что Вашингтон может начать оказывать давление в этом вопросе на Европу и Литву.

“Да, возможно, но прямого давления со стороны США нет, я могу это подтвердить”, — заявил Дейвидас Матулионис, главный советник президента Литвы.

Литва не исключила отмены санкций против «Беларуськалия»

В свою очередь Линас Линкявичюс, бывший министр иностранных дел Литвы и посол в Швеции, предложил “извлечь из этого выгоду” для своей страны и в случае давления со стороны Вашингтона потребовать от американцев “определенных гарантий безопасности”.

Однако Ландсбергис призвал официальный Вильнюс “подходить к этому прагматично”, особенно, если американцы решат продвигать этот вопрос. Экс-глава литовского МИДа предложил уже сейчас начать переговоры с официальным Минском, в том числе, по поводу контрабандных воздушных шаров на границе и застрявших литовских грузовиков в Беларуси.

“Нам не удалось остановить атаку, а это значит, что мы должны попросить Лукашенко прекратить атаку и быть готовыми заплатить любую цену, которую он потребует. Если нас поймают с поличным, а сейчас нас уже схватили за руку, то нам эту руку сломают”, — высказался Ландсбергис.

Переговоры Минска и Вильнюса перейдут на уровень МИДов?

Белорусские власти не раз подчёркивали свою непричастность к запуску контрабандных воздушных шаров на границе и любые обвинения в целенаправленных “атаках” называли неоправданными и надуманными. Президент Беларуси Александр Лукашенко возложил ответственность за запуск шаров на самих литовцев. По его словам, граждане этой страны решили заработать на перепродаже белорусских сигарет, а литовские власти, закрыв границу с Беларусью, сами “толкнули их на путь преступления”.

Лукашенко обвинил литовцев в запуске шаров из Беларуси в Литву — «Не вижу, за что наказывать»

Отметим, что Лукашенко, выступая на прошлой неделе на Всебелорусском народном собрании, заявил, что Литва, которая долгое время отказывалась переводить переговоры о ситуации на границе с Беларусью выше технического уровня, уже готова вести диалог с Минском на уровне заместителей министров иностранных дел.

В ответ на это а пресс-секретарь литовского МИД Кристина Беликова заявила, что Литва, действительно, рассматривает возможность переговоров на уровне посла по особым поручениям. Однако пока о каком-то прогрессе ни одна из сторон не заявляла. Впрочем, в Минске последнее заявление литовского МИДа назвали «эволюцией публичных заявлений».

«Уведомлений не получали» — МИД Беларуси отреагировал на «эволюцию» в Литве