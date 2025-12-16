«Уведомлений не получали» - МИД Беларуси отреагировал на «эволюцию» в Литве

Опубликовано: 16.12.2025 12:50 , Обновлено: 16.12.2025

В Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что отслеживают медиапространство и оттуда узнали, что МИД Литвы рассматривает возможность переговоров на уровне спецпосланников. В Минске это назвали «эволюцией публичных заявлений».

В МИД Беларуси утверждают, что «никакого официального предложения или запроса на организацию встречи по дипломатическим каналам от Вильнюса не поступало». В связи с этим там отметили, что белорусским дипломатам тяжело оценить намерения литовских коллег из-за «разрыва между публичными заявлениями и отсутствием конкретных официальных шагов».

В свою очередь, МИД Беларуси призвал Литву руководствоваться пунктом 1.6 статьи 31 Договора о режиме белорусско-литовской государственной границы, где говорится об урегулировании разногласий на дипломатическом уровне.

«Таким образом, мы ожидаем, что публичная готовность Литвы будет, наконец, подкреплена конкретным официальным предложением. После этого белорусская сторона готова незамедлительно приступить к предметной работе», — пообещали в министерстве иностранных дел.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью общественному вещателю LRT, что МИД этой страны поддерживает контакты с МИД Беларуси. И это происходит на регулярной основе.

Будрис рассказал о негласных контактах Литвы и Беларуси