Литва не исключила отмены санкций против «Беларуськалия»

Опубликовано: 15.12.2025 15:54 , Обновлено: 15.12.2025

Советник президента Литвы Дейвидас Матулионис не исключил, что Евросоюз в связи с отменой санкций в отношении белорусского калия может пересмотреть и свои ограничения.

По его словам, на данный момент США не требуют никаких шагов со стороны ЕС, но в будущем ситуация может измениться. Причем даже не по просьбе Вашингтона.

«Давление может быть (…), но прямого давления со стороны США нет, могу подтвердить. Но в ходе обсуждений в Европейском союзе может быть предпринята попытка оценить, как будет выглядеть ситуация после снятия США санкций, каким образом, как именно будут транспортироваться эти калийные удобрения, через какие страны», — предположил Матулионис после заседания Государственного совета обороны в понедельник.

По словам советника президента Литвы, когда-то может наступить время, «когда этот вопрос нужно будет обсудить, рассмотреть, оценить, и будет принято наиболее подходящее решение».

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью общественному вещателю LRT, что МИД этой страны поддерживает контакты с МИД Беларуси. И это происходит на регулярной основе.

Будрис рассказал о негласных контактах Литвы и Беларуси