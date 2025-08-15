Лукашенко и Трамп обсудили по телефону освобождение «ещё 1300 заключённых»

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Опубликовано: 15.08.2025 16:57 , Обновлено: 15.08.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

По информации канала, разговор завершился в 16:46.

Как позже уточнил «Пул Первого», президенты обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину. Также они договорились «продолжить контакты».

Кроме того, по информации канала, Президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьёй посетить Минск, и это приглашение было принято.

Дональд Трамп со своей стороны также рассказал о беседе. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Truth Social.

По словам Трампа, целью звонка было поблагодарить Лукашенко за освобождение 16 заключённых. Он также сообщил, что стороны обсуждают освобождение «ещё 1300 заключенных».

«Наш разговор был очень хорошим. Мы обсудили много тем, включая визит президента Путина на Аляску», — написал Трамп.

В завершение своего поста он выразил надежду на встречу с Александром Лукашенко в будущем и поблагодарил за «внимание к этому вопросу».