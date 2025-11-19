В Литве устроили массовую облаву на контрабандистов

Опубликовано: 19.11.2025 08:28 , Обновлено: 19.11.2025

Литовские правоохранители устроили массовую облаву на контрабандистов. Министр внутренних дел страны Владислав Кондратович рассказал о первых результатах масштабной операции, координируемой сотрудниками Службы охраны государственной границы Литвы.

Главной целью спецмероприятий было не только предотвращение самой контрабанды в Литву на воздушных шарах, запускаемых предположительно с территории Беларуси, но и установление лиц, причастных к этому, пояснили в Министерстве внутренних дел. В операции приняли участие более 100 сотрудников правоохранительных органов. Они уже провели более 30 обысков в Вильнюсском и Друскининкском самоуправлениях, Варенском и Шальчининкском районах.

Представитель литовской погранслужбы Гедрюс Мишутис сообщил о задержании четырёх подозреваемых, но предположил, что число задержанных будет увеличиваться, передал литовский портал LRT.

В ходе операции литовские правоохранители обнаружили десятки GPS-навигаторов, средства связи и мобильные устройства, которые, как полагают в литовском МВД, использовались злоумышленниками для перевозки контрабанды по указанному воздушному маршруту. В ходе обысков сотрудники полиции также обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы, наркотики, контрабандные сигареты, автомобили, используемые контрабандистами, и другие средства.

“Я рад, что укрепление оперативно-розыскной деятельности и тесное взаимодействие правоохранительных органов дают отличные результаты. Это чёткий сигнал организаторам и пособникам контрабанды. Наша стратегическая цель — сделать эту преступную деятельность не только нерентабельной, но и отвратительной”, — заявил министр внутренних дел Владислав Кондратович по итогам операции.

Для пресечения воздушной контрабанды глава МВД распорядился создать совместную следственно-оперативную группу, в состав которой вошли сотрудники погранслужбы, полиции, таможни и Службы по расследованию финансовых преступлений.

По данным LRT ранее в Литве уже было выявлено более 100 лиц, предположительно причастных к перевозке контрафактных сигарет через границу по воздуху.

Ранее Telegraf.news рассказал, что литовские власти рассчитывают в течение трёх месяцев создать эффективный инструмент для сбивания воздушных шаров с контрабандой на границе. Для этого Агентство инноваций при литовском Министерстве экономики объявило конкурс на миллион евро.

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В конце октября Президент Беларуси Александр Лукашенко возложил ответственность за запуск шаров из Беларуси в Литву на самих литовцев. По его словам, граждане этой страны решили заработать на перепродаже белорусских сигарет, а литовские власти, закрыв границу с Беларусью, сами “толкнули их на путь преступления”.

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