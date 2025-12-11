Литовская армия объяснила почему не сбивает воздушные шары с контрабандой из Беларуси

Опубликовано: 11.12.2025 15:37 , Обновлено: 11.12.2025

Официальный представитель литовской армии полковник Лютаурас Багочюнас подвёл итоги первых дней объявленного в Литве чрезвычайного положения. Военнослужащий заявил об "укреплении" взаимодействия между ведомствами, но также назвал две причины, почему воздушные шары не сбивают.

По словам Багочюнаса, хотя армия Литвы и не уничтожает контрабандные шары, но выполняет четыре задачи в “интенсивном” режиме: противовоздушную оборону, помощь МВД, Государственной пограничной службы (ГПС), полиции и Службы общественной безопасности (СОП).

Полковник также утверждает, что Военная полиция Литвы совместно с ВВС помогает наблюдать за воздушным пространством.

Багочюнас настаивает, что воздушные шары, запущенные из Беларуси, могут быть сбиты, но это опасный ход. Поэтому, по его словам, по крайней мере на данный момент, принимаются другие меры обороны.

«Хочу подчеркнуть, что эти цели [шары] могут быть сбиты средствами ПВО. Но это представляет огромный риск для населения… Кроме того, это неоправданно дорого. Поэтому во время каждого полета воздушного шара Вооруженные силы Литвы испытывают другие средства поражения в реальных условиях, которые были бы уместны с учетом ранее выявленных рисков», — рассказал Багочюнас.

Напомним, что в Литве во вторник по всей территории было объявлено чрезвычайное положение из-за воздушных шаров, перевозящих контрабанду из соседней Беларуси.

Министерство внутренних дел Литвы утверждает, что режим чрезвычайного положения позволяет властям более тесно координировать свои действия и использовать воинские части.

В свою очередь, во время заседания Совета безопасности Беларуси 9 декабря Президент Александр Лукашенко призвал власти Литвы садиться за стол переговоров, чтобы вернуть литовским перевозчикам застрявшие здесь грузовики. Скоропортящиеся грузы Лукашенко предложил выкупить, а для возврата самих грузовиков озвучил три конкретных условия.

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