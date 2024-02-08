ЦИК разослал белорусам СМС с предложением прийти на участки за 5 дней до единого дня голосования

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Опубликовано: 08.02.2024 14:51 , Обновлено: 08.02.2024

В четверг, 8 февраля, на телефоны белорусов стали массово приходить sms-уведомления от Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси. В сообщениях ЦИК не только напомнил гражданам страны о предстоящих выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва и местные Советы депутатов, но и пригласили их придти на избирательные участки за 5 дней до единого дня голосования.

“Уважаемый избиратель! Приглашаем вас принять участие в выборах депутатов 25 февраля с 8:00 до 20:00. Проголосовать можно также досрочно с 20 по 24 февраля с 12:00 до 19:00”, - сообщения именно с таким текстом пришли сегодня от ЦИК многим белорусам.

Скриншот Telegraf.news

Отметим, что проголосовать досрочно по закону в Беларуси могут те, кто в день выборов “не имеет возможности находиться по месту своего жительства”. При этом в ЦИК подчеркнули, что официально подтверждать причину невозможности прийти на участок в день выборов не потребуется.

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Ранее Телеграф рассказал, что ЦИК пообещал обеспечить все участковые комиссии во время выборов депутатов в 2024 году лупами, увеличительными стеклами и трафаретами, а МВД - заранее установить дополнительные камеры видеонаблюдения так, чтобы в зоне их охвата оказалась «вся прилегающая к участкам территория» в Минске и областных центрах.

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Напомним, агитационный период на выборах депутатов в 2024 году в Беларуси начался 31 января. Он продлится по 24 февраля, а 25 февраля пройдёт сам единый день голосования.

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