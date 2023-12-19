В милиции рассказали, где в белорусских городах установят камеры перед выборами
В МВД уже начали работу, связанную с установкой видеонаблюдения к предстоящим выборам, совместно с избиркомами и местными органами власти. Об этом телеканалу СТВ рассказал начальник отдела главного управления охраны правопорядка и профилактики Министерства внутренних дел Владимир Станилевич.
Под видеонаблюдением будет “вся прилегающая к участкам территория” в Минске и областных центрах, заявил он. Про районные центры и остальные населенные пункты Станилевич ничего не сказал.
По его словам, милиция “не должна быть везде”, но она «должна быть всевидящей».
“Главное – мы видим правонарушителя, видим потенциально возможное совершение правонарушения. И мы должны его упредить, среагировать до того”, — добавил представитель МВД.
Отвечая на вопрос, когда именно милиция перейдет на усиленный вариант службы, Станилевич сказал, что такой вариант не означает, что все сотрудники “выйдут из кабинетов и начнут охранять общественный порядок”.
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