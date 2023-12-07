ЦИК Беларуси обязал оснастить избирательные участки лупами и трафаретами. Кому предложат голосовать за столом, а не в кабинке?

Опубликовано: 07.12.2023 19:19 , Обновлено: 07.12.2023

Секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси (ЦИК) Елена Балдовская 7 декабря заявила, что на всех участковых комиссиях во время выборов депутатов в 2024 году будут лупы. Но и это ещё не всё.

“На участках слабовидящим гражданам будут предоставляться лупы или увеличительные стекла, трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней незрячими гражданами”, - рассказала чиновница.

Также Елена Балдовская уточнила, что частным исполкомам рекомендовали выделять посещения для избирательных участков на первых этажах зданий, оборудованных элементами безбарьерной среды.

По ее словам, на участках для голосования также хотят оборудовать “столы с ширмами”, чтобы пожилые люди могли голосовать не в кабинках и сидя. “Кабинки для голосования тоже по рекомендации ЦИК должны иметь соответствующие размеры для голосования инвалидов-колясочников”, - уточнила она.

Ранее Телеграф сообщил, что в МВД Беларуси сообщили, что провели учения по подготовке к выборам в 2024 году. В них приняли участие в сотрудники ГУВД Мингорисполкома, всех районных управлений внутренних дел и “другие представители силового блока”.

В МВД Беларуси показали, как готовятся к выборам в 2024 году