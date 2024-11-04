Карпенко рассказал, как белорусам проголосовать без паспорта на выборах президента

Опубликовано: 04.11.2024 19:28 , Обновлено: 04.11.2024

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси Игорь Карпенко рассказал, по каким документам, кроме паспорта, можно будет проголосовать на предстоящих президентских выборах.

“Мы приняли постановление о документах, по которым можно будет выдать бюллетень для голосования на участках, кроме паспорта и идентификационной карты”, - сообщил глава ЦИК.

Вот при предъявлении чего на избирательных участках должны будут выдать бюллетень:

военный билет (для военнослужащих срочной службы),

служебное удостоверение работника государственного органа (организации),

водительское удостоверение,

пенсионное удостоверение,

удостоверение инвалида,

билет учащегося или студенческий,

справка органа внутренних дел, которая подтверждает личность гражданина (в случае утраты или хищения паспорта либо идентификационной карты).

“Эти документы должны иметь фотографию”, - добавил Карпенко.

Ранее Telegraf.news писал, что ЦИК на своем заседании 4 ноября зарегистрировал еще три инициативные группы претендентов на пост президента Беларуси. А двум — отказал. Таким образом, собирать подписи должны семь кандидатов в кандидаты на пост главы государства.

ЦИК разрешил собирать подписи 7 претендентам на пост президента Беларуси. Кто эти люди?