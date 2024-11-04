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Карпенко рассказал, как белорусам проголосовать без паспорта на выборах президента

Карпенко рассказал, как белорусам проголосовать без паспорта на выборах президента
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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси Игорь Карпенко рассказал, по каким документам, кроме паспорта, можно будет проголосовать на предстоящих президентских выборах.

“Мы приняли постановление о документах, по которым можно будет выдать бюллетень для голосования на участках, кроме паспорта и идентификационной карты”, - сообщил глава ЦИК.

Вот при предъявлении чего на избирательных участках должны будут выдать бюллетень:

  • военный билет (для военнослужащих срочной службы),
  • служебное удостоверение работника государственного органа (организации),
  • водительское удостоверение,
  • пенсионное удостоверение,
  • удостоверение инвалида,
  • билет учащегося или студенческий,
  • справка органа внутренних дел, которая подтверждает личность гражданина (в случае утраты или хищения паспорта либо идентификационной карты).

“Эти документы должны иметь фотографию”, - добавил Карпенко.

Ранее Telegraf.news писал, что ЦИК на своем заседании 4 ноября зарегистрировал еще три инициативные группы претендентов на пост президента Беларуси. А двум — отказал. Таким образом, собирать подписи должны семь кандидатов в кандидаты на пост главы государства.

ЦИК разрешил собирать подписи 7 претендентам на пост президента Беларуси. Кто эти люди?

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