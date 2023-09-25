"Чтобы люди не бросали нам в лицо всякие гадости" - Лукашенко рассказал, кого будет выдвигать в депутаты парламента

Опубликовано: 25.09.2023 12:38 , Обновлено: 25.09.2023

В понедельник, 25 сентября, Александр Лукашенко дал ряд поручений ввиду предстоящих в стране электоральных кампаний. Он рассказал, каких людей власть поддержит.

Лукашенко отметил, что сейчас не те времена, когда партийные органы на местах играли значительную роль: «Я вас очень прошу и еще раз подчеркиваю: компартии нет, все в ваших руках», - сказал он. По его словам, впереди электоральные кампании, «где идеологическая составляющая имеет первостепенное значение».

«Работайте, думайте, кто будет представлять вас в парламенте, Всебелорусском народном собрании. Мы абсолютно не прячем то, что мы кого-то будем поддерживать. Это естественно. Если бы мы сейчас, знаете, такими целомудренными себя представляли, с нас бы просто смеялись», - считает Александр Лукашенко.

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Вспомнил он и про выборы в США. «Ни в одном государстве, самом демократичном… Возьмите, нас все время американцы учили. Вы видите, как там проходила и проходит избирательная кампания. Упаси нас Господь так проводить ее, по почте особенно. И если бы мы так проводили, нас бы - сейчас нет, а раньше - с лица земли стерли».

Лукашенко отметил, что у власти есть свои задачи, цели. “Определяете достойных патриотичных людей, профессионалов. И поддерживайте их на парламентских выборах и во Всебелорусское народное собрание. Ничего я не прячу и вам прятать нечего. Но это должны быть профессионалы, достойные люди. Чтобы люди, узнав о кандидатах, которых мы поддерживаем, не бросали нам в лицо всякие гадости. Умных, талантливых людей у нас предостаточно”, - процитировала Александра Лукашенкоего пресс-служба.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что глава одной из белорусских партий заявил о планах идти в президенты в 2025 году.

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