Глава одной из белорусских партий заявил о планах идти в президенты в 2025 году

Опубликовано: 22.06.2023 10:39 , Обновлено: 22.06.2023

Глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень заявил о намерении выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах, которые должны пройти в Беларуси в 2025 году.

В интервью газете “Народная Воля” политик рассказал, что у него “сохраняются желание и силы выдвигать свою кандидатуру на будущих президентских выборах”.

Руководитель “Белорусской социал-демократической Грамады” уже подал документы на перерегистрацию партии, но при этом не предоставил в Центризбирком поименный список её членов. Ранее именно на этом основании в перерегистрации Министерство юстиции Беларуси отказало белорусской партии “Зеленые”, предложив её руководству провести процедуру самоликвидации.

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Черечень подчеркнул, что если такое же решение Минюст примет и в отношении “Белорусской социал-демократической Грамады”, на самоликвидацию партия не пойдёт.

“Если нужно пройти какие-то протокольные встречи, в том числе и в Верховном суде, значит, будем присутствовать и на этих мероприятиях. А что нам остается делать? Мы прекрасно понимаем: 99,9%, что нашу партию в этом году ликвидируют”, – пояснил он.

При этом глава партии заверил, что в любом случае не намерен уходить из политической жизни, в том числе, по возможности - участвовать в парламентских выборах, запланированных на 2024 год.

“Мы остались работать в Беларуси, поэтому независимо от того, будет у нас юридическое обоснование выдвигать кандидатов или пойдем через общий сбор подписей, — в любом случае участвовать в политической жизни страны будем”, - заявил политик.

[info_b]Сергей Черечень был самым молодым кандидатом в президенты на выборах 2020 года. На момент подачи документов в ЦИК ему только исполнилось 35 лет - минимальный возраст, необходимый для выдвижения своей кандидатуры. Согласно официальным данным, озвученным ЦИК по итогам выборов, политик занял последнее место с 1,14% голосов. [/info_b]

Напомним, Александр Лукашенко в феврале этого года подписал закон о перерегистрации действующих политических партий. В течение трех месяцев партии обязаны предоставить в Минюст не только заявление о перерегистрации и устав партии , но ряд других документов, включая поимённый список членов партии.

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Рассказывая о новом законе, министр юстиции спрогнозировал, что в Беларуси количество партий с 15 уменьшится до 3-4. Пока о подаче документов на перерегистрацию заявляли лишь несколько белорусских партий, помимо выше названных. Это Либерально-демократическая партия Беларуси, Коммунистическая партия Беларуси и Республиканская партия труда и справедливости.