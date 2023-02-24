В Беларуси останется 3-4 политические партии — Глава Минюста

🎤 Мнение

Опубликовано: 24.02.2023 11:19 , Обновлено: 24.02.2023

Министр юстиции Сергей Хоменко в эфире гостелеканала ОНТ спрогнозировал, что в Беларуси количество партий с 15 уменьшится до 3-4.

Он объяснил это тем, что обновленный недавно закон о партиях, «ужесточает условия создания и функционирования этих общественных объединений».

«Партия не может быть PR-организацией, вывеской. Партия должна быть общественной структурой, которая предпринимает усилия для развития нашего общества и государства», — считает Хоменко.

Министр убежден, что «останутся только те партии, которые пользуется авторитетом у наших людей, имеет программу, которая позволит им вместе с нашим государством развиваться в различных областях».

Напомним, что в Беларуси сейчас есть 15 политических партий. Скоро должна начаться их перерегистрация.

К слову, как писал ранее Телеграф, республиканское общественное объединение «Белая Русь» объявило о создании новой политической партии. По словам главы организации Олега Романова, там предложили «не принимать какую-то классическую политическую идеологию», а «принять идеологию белорусской государственности».