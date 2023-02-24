В Беларуси останется 3-4 политические партии — Глава Минюста
Министр юстиции Сергей Хоменко в эфире гостелеканала ОНТ спрогнозировал, что в Беларуси количество партий с 15 уменьшится до 3-4.
Он объяснил это тем, что обновленный недавно закон о партиях, «ужесточает условия создания и функционирования этих общественных объединений».
«Партия не может быть PR-организацией, вывеской. Партия должна быть общественной структурой, которая предпринимает усилия для развития нашего общества и государства», — считает Хоменко.
Министр убежден, что «останутся только те партии, которые пользуется авторитетом у наших людей, имеет программу, которая позволит им вместе с нашим государством развиваться в различных областях».
Напомним, что в Беларуси сейчас есть 15 политических партий. Скоро должна начаться их перерегистрация.
К слову, как писал ранее Телеграф, республиканское общественное объединение «Белая Русь» объявило о создании новой политической партии. По словам главы организации Олега Романова, там предложили «не принимать какую-то классическую политическую идеологию», а «принять идеологию белорусской государственности».