Что думают в России о «дружбе» Лукашенко и Трампа? Медиатехнолог увидел возврат Минска к «классической многовекторности»

🎤 Мнение

Опубликовано: 12.09.2025 08:45 , Обновлено: 12.09.2025

Российский медиатехнолог Рамиль Харисов проанализировал встречу Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителем команды Дональда Трампа Джоном Коулом, по итогам которой США сняли санкции с авиакомпании «Белавиа», а Беларусь освободила 52 заключённых. По мнению эксперта, такое развитие событий свидетельствует о возвращении официального Минска к «классической многовекторности».

Свой анализ он представил изданию «Осторожно Media».

Как полагает Харисов, для Вашингтона подобный шаг стал способом показать, что ограничения могут работать не только как наказание, но и как инструмент для ведения переговоров. Для белорусской стороны, в свою очередь, это шанс снизить экономическое давление и укрепить пространство для маневра.

При этом медиатехнолог отметил, что европейские ограничения пока действуют, что сохраняет интригу: «Последует ли Брюссель за Вашингтоном или оставит Беларусь в изоляции».

Особое внимание эксперт уделил реакции России. Отсутствие публичного недовольства со стороны Кремля, по его мнению, может свидетельствовать о том, что Москва была заранее осведомлена о договорённостях либо приняла решение не обострять ситуацию.

«Отчасти это может быть выгодно и самой Москве — часть санкционного бремени снимают США, а белорусская экономика получает глоток воздуха без прямых затрат для России. Но долгосрочно такие шаги усиливают способность Лукашенко вести собственную игру», — считает Харисов.

Медиатехнолог также предположил, что такой диалог мог быть выстроен в координации с Москвой. В этом случае Кремль мог бы использовать Минск в качестве переговорного канала, чтобы «прощупать» готовность Запада к уступкам.

«Такой „посреднический“ формат позволил бы Москве сохранить контроль над ситуацией и при этом проверить, где пролегают реальные границы западной гибкости», — предположил он.

По словам эксперта, для Беларуси это «возвращение к классической многовекторности», когда страна не отрывается от России, но использует контакты с Западом как рычаг давления.

Он заключил, что ближайшие месяцы покажут, «перерастёт ли этот обмен уступками в реальную нормализацию или останется серией точечных жестов без системных изменений».

Напомним, о встрече Лукашенко с Коулом стало известно днём 11 сентября.

Спецпредставитель Коул лично привёз Лукашенко письмо от Трампа. Узнали подробности

Минфин США раскрыл детали снятия санкций с «Белавиа»

Лукашенко помиловал 52 осуждённых за экстремизм и шпионаж