Прямо перед закрытием границы в Беларусь из Польши массово заехали сотни грузовиков

Опубликовано: 20.09.2025 09:20 , Обновлено: 20.09.2025

В министерстве транспорта Польши сообщили, что, несмотря на заранее объявленное полное одностороннее закрытие границы, польские перевозчики буквально в последний день отправили в Беларусь сотни своих фур.

Пограничная служба Польши зафиксировала, что 11 сентября в Беларусь через пограничный переход Кукурыки-Козловичи въехало 628 польских грузовиков. По подсчётам белорусской таможни, после закрытия пограничных переходов в Беларуси осталось 1453 польских транспортных средства.

В Минтрансе Польши напомнили, что заранее оповестили все транспортные компании о запланированном шатдауне. О нем же информировали информационные табло на подъезде к границе с польской стороны.

Тем не менее многи компании предпочли рискнуть и отправиться свои машины в Беларусь. Одной из причин могла быть неясность сообщения властей Польши, которые причиной закрытия назвали учения “Запад-2025”, которые должны были длиться с 12 по 16 сентября.

Однако позднее МВД Польши обьявило, что граница будет закрыта и после завершения маневров “до дальнейшего уведомления”.

«Министерство инфраструктуры заявляет о своей готовности оказать содействие в возвращении в Польшу польских водителей, оставшихся в Беларуси после 11 сентября. С этой целью мы поддерживаем постоянный контакт с Министерством внутренних дел и администрации, Министерством иностранных дел, Пограничной службой, Национальной налоговой службой и организациями автоперевозчиков. Это позволяет постоянно отслеживать ситуацию с польскими перевозчиками, оставшимися в Беларуси», — заявили в польском ведомстве, не уточнив, как будут помогать.

Польские фуры, въезжающие в Беларусь, могут законно находиться там 10 дней. Однако в таможне Беларуси объявили, что продлили этот срок из соображений гуманности и принципов добрососедства ещё на 10 дней, до 27–28 сентября.

Дело в том, что польские грузовики могут, согласно закону Беларуси, пересекать только польскую границу. Им не разрешено выезжать через Литву или Латвию. Такой запрет власти Беларуси ввели в ответ на ограничения для белорусских машин на границе Польши.

Ранее Telegraf.news писал, что Торгово-промышленная палата польского города Бяла-Подляски, административного центра Бяльского повета, граничащего с Беларусью, потребовала от польских властей “реальных и эффективных предложений” по поддержке местных предприятий после закрытия границы. Сами жители приграничного города Тересполь назвали ситуацию с закрытием границы с Беларусью “катастрофой”.

Поляки рассказали, как живут в Тересполе после закрытия границы с Беларусью — «Это катастрофа»