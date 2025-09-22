В Беларусь на встречу с Лукашенко прилетел посланник Китая

Опубликовано: 22.09.2025 11:12 , Обновлено: 22.09.2025

В Беларусь с официальным визитом прибыла делегация из Китая, которую возглавил член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, секретарь Центральной комиссии по проверке дисциплины Ли Си. В понедельник, 22 сентября, он проведёт встречу с главой государства Александром Лукашенко.

О встрече высокопоставленного китайского гостя с Лукашенко сообщил Telegram-канал “Пул Первый”, близкий к Администрации Президента (АП), который опубликовал первые кадры встречи.

Вечером в субботу, 20 сентября, Ли Си провёл краткие переговоры с главой АП Дмитрием Крутым, который встречал китайскую делегацию в аэропорту Минска. Подробности переговоров официально не разглашались.

Китайское национальное агентство “Синьхуа” на прошлой неделе анонсировало визит Ли Си в Беларусь, который должен был перед этим также посетить с официальным визитом Грецию. По их информации, визит в Беларусь состоялся по приглашению аппарата Президента и продлится до 24 сентября.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также провёл встречу с представителями официального Пекина. После переговоров со своим китайским коллегой он назвал главное условие для открытия границы с Беларусью. Теперь речь идёт не об опасности учений “Запад-2025”, которые на территории Беларуси завершились 16 сентября.

Польша выдвинула ультиматум для открытия границы с Беларусью — «Если Китай нам поможет»