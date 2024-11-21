"Будет война" - На госТВ заявили, что в Беларусь готовится вторжение с 3 сторон

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Опубликовано: 21.11.2024 10:35 , Обновлено: 26.02.2025

Гостелеканал ОНТ вечером 20 ноября опубликовал фильм, в котором заявили, что в Беларусь готовится вторжение из трех стран: Польши, Литвы и Украины. По информации ОНТ, Варшава и Вильнюс готовят "хоругви".

“Получены достоверные данные о том, что часть участников [этих формирований] проходит подготовку на территории Республики Польша при непосредственном участии спецназа GROM”, - утверждает начальник следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек.

По его словам, белорусская сторона проинформировала об этом польские власти. “Однако в ответ на это, к сожалению, лишь усилились меры конспирации со стороны участников этих террористических ячеек. Так, польские власти рекомендовали им легализоваться под видом страйкбольных клубов и ограничить распространение агитационной информации в публичном доступе”, — сказал представитель КГБ, передал портал Smarpress.

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По информации Бычека, “такая же хоругвя” есть и в Вильнюсе, туда входят около 70 человек. Как заявили на ОНТ, вторжение в Беларусь - это часть “плана “Перамога 2.0” оппозиции.

Телеканала утверждает, что первая стадия этого плана, которая уже идет – это “массированная информационная атака с разных ресурсов”, суть которой “в Беларуси все плохо, на Западе хорошо, а мы знаем, как сделать еще лучше”.

“Параллельно в разных районах и регионах Беларуси ищут подходящих адептов. Их объединяют в ячейки. До поры до времени они “спящие” и должны затаиться. И в это же время в страну с Украины перебрасывают оружие и боеприпасы”, - заявили в фильме ОНТ.

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Затем, продолжили там, должна начаться активная фаза плана, при которой границу якобы пересекут бойцы различных формирований из Польши и Литвы. Атаковать Беларусь, как утверждают в фильме, планируют со стороны Брестской области, первой целью захвата может стать Кобринский район.

“Еще две цели – Пинский и Лунинецкий районы, туда удобно заходить из-за природного ландшафта Полесья”, – сказали на гостелеканале. А дальше - “захватить маленькие населенные пункты и тем самым поднять хаос внутри страны, после чего захватить крупные населенные пункты, областные центры и Минск”, завили на ОНТ.

“И когда Беларусь якобы освобождена, в страну прибывают беглые демократические силы”, – добавили там.

В фильме показали Максима Ралько, который, как утверждает гостелеканал, белорус, принимавший участие в боевых действиях и до недавнего времени живший в Польше. По словам Ралько, белорусские добровольцы, которые воюют на украинской территории, хотят как можно скорее начать операцию по захвату власти в Беларуси.

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“Если они ворвутся в Беларусь, будет война”, - заявил Ралько. Он утверждает, что для возможного вторжения в Беларусь подготовили тысячи комплектов военной формы различных белорусских спецподразделений.

В декабре 2023 года Telegraf.news писал, что глава КГБ Иван Тертель обвинил польские спецслужбы в кураторстве семи “хоругвей”, которые, по его словам, “готовятся к терактам и захвату объектов на белорусской территории”. Он предупредил своих коллег в соседних странах, что это “оружие, не поддающееся контролю, которое может быть повернуто против самих кураторов”.

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