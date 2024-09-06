КГБ Беларуси обвинил задержанного японца в агентурной деятельности. В Токио ответили

Опубликовано: 06.09.2024 10:15 , Обновлено: 06.09.2024

Начальник следственного управления Комитета госбезопасности Беларуси Константин Бычек в эфире государственного телевидения рассказал подробности дела "японского шпиона", которого в июле этого года задержали силовики. Мужчине предъявили обвинение в агентурной деятельности. Санкции этой статьи УК РБ предусматривают от 3 до 7 лет лишения свободы.

Константин Бычек заявил, что обвиняемый Масатоси Наканиси содержится в следственном изоляторе КГБ, “активно сотрудничает со следствием” и даёт “подробные показания о своей противоправной деятельности».

Согласно данным следствия, японский гражданин посещал районы Беларуси, которые граничат с Украиной, и снимал мосты, дороги, вокзалы и другие объекты инфраструктуры. За шесть лет шпионажа, как утверждает начальник следственного управления КГБ, японец собрал около 9 тысяч фотографий. По словам самого Наканиси, эти снимки “могли использовать структуры Украины и США”.

“На изъятой технике обнаружена переписка фигуранта с центром (японской разведкой. — Прим. Ред.), содержащая отчёты о выполненных заданиях, сведения о понесённых им при этом финансовых затратах”, — заявил Бычек.

В эфире госТВ заявили, что мужчину подозревают в сотрудничестве с разведкой Японии, сборе и передаче разведывательной информации военного характера, в том числе — о перемещении войск и военной техники, ситуации «на южном направлении» и другом. Кроме того, по информации КГБ, японец «отрабатывал задания по вербовочному изучению белорусских граждан, имеющих доступ к государственным секретам», передало АТН.

Кто такой?

По информации силовиков, японский шпион является преподавателем и бизнесменом, который приехал в Беларусь в 2018 году. До этого, если верить предоставленной информации, он принял православие в Украине и заключил фиктивный брак с белоруской, после чего пара разошлась. Жил в Гомеле, где устроился преподавателем японского языка в местный вуз. Кроме того, в сюжете говорится, что обвиняемый ежемесячно снимал около 1,5-2 тысяч рублей с “безлимитного счёта”, который, по данным белорусских силовиков, пополняли японские спецслужбы.

Как отреагировали в Токио?

В свою очередь правительство Японии подтвердило задержание своего подданного, однако отказалось комментировать причины и обстоятельства случившегося. Чуть позже, после выхода сюжета на госТВ, власти направили протест белорусской стороне. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси и добавил, что считает передачу “нарушающей права человека”.

“Мы настойчиво требовали отмены программы, и чрезвычайно прискорбно, что она все-таки вышла в эфир. После ее трансляции мы направили протест правительству Беларуси”, — отметил Хаяси. При этом он отметил, что японское правительство продолжит оказывать необходимую поддержку для “защиты интересов своих граждан”, передало ТАСС.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко подписал указ № 343 “О помиловании осужденных”. Как передали в пресс-службе главы государства, на свободу должны выйти 30 человек, которых осудили за “преступления протестной направленности”.

Лукашенко помиловал еще 30 белорусов, осужденных за протесты