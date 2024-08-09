Больше 20 человек, 17 организаций и самолет. США и Великобритания ввели новые санкции против Беларуси
Великобритания и США 9 августа расширили санкции в отношении Беларуси, в частности внесли в списки 23 человека и 17 организаций. Как указали в правительстве Великобритании, рестрикции организовали "в рамках скоординированных действий с международными партнерами". Кроме того, под американские санкции попал один самолет.
По информации британского правительства, против Беларуси уже введено больше 200 санкций. В новый список попали три начальника белорусских исправительных колоний и один экс-начальник. Кроме того, в перечне оказались три организации:
- станкостроительное предприятие “СтанкоГомель”,
- Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин,
- предприятие “Рухсервомотор”.
В свою очередь управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США “обновило” свой санкционный список. Туда попали 19 человек и 14 организаций. Вот некоторые из них:
- компания “Дискомс”, которая занимается металлообработкой и производством изделий из металла,
- занимающаяся грузоперевозками авиакомпания Belcanto,
- частная белорусская грузовая авиакомпания Rada Airlines,
- завод по производству металлоконструкций и технологического оборудования “Легмаш”,
- компания «КБ Беспилотные Вертолеты»,
- компания “АлЮрТех”, которая занимается обработкой металлических изделий.
[info_b]Полный перечень и список с именами и фамилиями людей - на сайте управления.[/info_b]
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Кроме того, под американские санкции попал самолет Boeing 767 с регистрацией EW-001PB, который, как утверждается, связан с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
“Приезжайте в Беларусь, посмотрите”
Тем временем МИД Беларуси 9 августа обратился к странам Запада с предложением приехать политикам этих государств в Республику. “Почему бы европейским политикам не взять пример со своих граждан? Приезжайте в Беларусь, посмотрите на ситуацию своими глазами. Не пожалеете”, - сказано в заявлении пресс-службы МИД.
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“Не мы начали это противостояние. Но именно мы предлагаем Евросоюзу вернуться в русло объективных реалий, прагматизма и диалога. Понимаем, что в глубине души европейские политики наверняка осознают бесперспективность своего курса”, - добавили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее Telegraf.news сообщал, что 2 августа 2024 года вступили в силу санкции Евросоюза (ЕС) против европейских же компаний. Однако направлены они на белорусский бизнес и инвесторов. Теперь перевозки внутри ЕС не смогут осуществлять компании, в которых доля белорусских компаний или граждан составляет 25% и более.
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