Больше 20 человек, 17 организаций и самолет. США и Великобритания ввели новые санкции против Беларуси

Опубликовано: 09.08.2024 21:42 , Обновлено: 09.08.2024

Великобритания и США 9 августа расширили санкции в отношении Беларуси, в частности внесли в списки 23 человека и 17 организаций. Как указали в правительстве Великобритании, рестрикции организовали "в рамках скоординированных действий с международными партнерами". Кроме того, под американские санкции попал один самолет.

По информации британского правительства, против Беларуси уже введено больше 200 санкций. В новый список попали три начальника белорусских исправительных колоний и один экс-начальник. Кроме того, в перечне оказались три организации:

станкостроительное предприятие “СтанкоГомель”,

Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин,

предприятие “Рухсервомотор”.

В свою очередь управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США “обновило” свой санкционный список. Туда попали 19 человек и 14 организаций. Вот некоторые из них:

компания “Дискомс”, которая занимается металлообработкой и производством изделий из металла,

занимающаяся грузоперевозками авиакомпания Belcanto,

частная белорусская грузовая авиакомпания Rada Airlines,

завод по производству металлоконструкций и технологического оборудования “Легмаш”,

компания «КБ Беспилотные Вертолеты»,

компания “АлЮрТех”, которая занимается обработкой металлических изделий.

[info_b]Полный перечень и список с именами и фамилиями людей - на сайте управления.[/info_b]

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Кроме того, под американские санкции попал самолет Boeing 767 с регистрацией EW-001PB, который, как утверждается, связан с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

“Приезжайте в Беларусь, посмотрите”

Тем временем МИД Беларуси 9 августа обратился к странам Запада с предложением приехать политикам этих государств в Республику. “Почему бы европейским политикам не взять пример со своих граждан? Приезжайте в Беларусь, посмотрите на ситуацию своими глазами. Не пожалеете”, - сказано в заявлении пресс-службы МИД.

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“Не мы начали это противостояние. Но именно мы предлагаем Евросоюзу вернуться в русло объективных реалий, прагматизма и диалога. Понимаем, что в глубине души европейские политики наверняка осознают бесперспективность своего курса”, - добавили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Telegraf.news сообщал, что 2 августа 2024 года вступили в силу санкции Евросоюза (ЕС) против европейских же компаний. Однако направлены они на белорусский бизнес и инвесторов. Теперь перевозки внутри ЕС не смогут осуществлять компании, в которых доля белорусских компаний или граждан составляет 25% и более.

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