Лукашенко улетел с государственным визитом в Азербайджан. Что обсудит с президентом Алиевым?

Опубликовано: 15.05.2024 18:54 , Обновлено: 15.05.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с государственным визитом в Азербайджан, где, как сообщила пресс-служба главы государства, он проведет официальные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Их встречу в Баку, рассказали в пресс-службе Лукашенко, запланировали провести в формате “один на один” и в расширенном составе с членами делегаций. Тема переговоров - “вопросы двусторонних отношений с акцентом на расширении торгово-экономических связей в различных отраслях”, также президенты собрались рассмотреть развитие взаимодействия в промышленности и сельском хозяйстве.

Еще одна тема для переговоров - сотрудничество Беларуси и Азербайджана на международных площадках и в интеграционных объединениях. Как пояснили в пресс-службе, Лукашенко и Алиев запланировали обсудить ситуацию в регионе и в мире в целом, а также подписать пакет двусторонних документов.

Кроме того, в Баку президенты собрались посетить азербайджанскую международную сельскохозяйственную выставку Caspian Agro.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Лукашенко улетел на 9 Мая в Москву, где посмотрел парад. После него президент России Владимир Путин рассказал, на каком этапе Беларусь присоединится к российскому учению по применению тактического ядерного оружия. Лукашенко в свою очередь подтвердил, что Беларусь и Россия “синхронизируются” на учении.

«Указания генштабам даны» — Путин рассказал, когда Беларусь присоединится к российскому учению с ядерным оружием