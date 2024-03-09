Азербайджан потребовал от Армении передать контроль над четырьмя поселениями

Опубликовано: 09.03.2024 20:20 , Обновлено: 09.03.2024

Азербайджан потребовал от властей Армении немедленно передать контроль над четырьмя неэксклавными поселениями, заявил зампремьера Азербайджана Шахин Мустафаев.

“Что касается 4-х неэксклавных азербайджанских сел (Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы - ИФ), оккупированных Арменией, принадлежность их Азербайджану бесспорна, и они подлежат немедленному освобождению”, - говорится в сообщении.

Эти села находятся на международно приднанной территории Азербайджана. Армянские силы их заняли в 1990 году в ходе боевых действий. После этого азербайджанскому населению пришлось покинуть настенные пункты.

Ранее Телеграф сообщил, что Армения рассматривает возможность подачи заявки на вступление в Европейский Союз. Об этом заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян.

Власти Армении заговорили о вступлении в Евросоюз