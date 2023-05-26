«Только экономическая интеграция» - Казахстан отказался присоединяться к Союзному государству Беларуси и России

Опубликовано: 26.05.2023 09:47 , Обновлено: 26.05.2023

Власти Казахстана не намерены и не планируют создавать какие-либо новые или вступать в уже существующие союзные государства. Так 26 мая пояснил заявления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на II Евразийском экономическом форуме в Москве его пресс-секретарь Руслан Желдибай.

“Ключевой месседж главы государства заключался в том, что интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку”, - пояснил Желдибай, подчеркнув, что выход за рамки экономической интеграции “нарушает цели, принципы и задачи уставных документов организации”.

На своей странице в Facebook пресс-секретарь Токаева процитировал самого казахского лидера, который назвал экономическую интеграцию в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) “не самоцелью, а одним из средств развития экономик и повышения благосостояния народов”.

“Любые решения, принимаемые в рамках объединения, должны приносить результаты каждому отдельному его участнику и, прежде всего, гражданам всех государств ЕАЭС”, - подчеркнул Желдибай.

“Союзное государство Беларуси и России - уникальный прецедент и феномен”

Отметим, что в ходе пленарного заседания второго Евразийского экономического форума, который на днях проходил в Москве, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Союзное государство Беларуси и России “уникальным прецедентом и феноменом”. По его словам, Союзное государство работает по формуле “две страны - одно государство” - с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, а также единым союзным правительством и союзным парламентом.

“И даже ядерное оружие одно на двоих сейчас”, - добавил Токаев.

При этом остальные члены ЕАЭС (Казахстан, Кыргызстан, Армения), по его словам, находятся на другом уровне интеграции.

“С этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях - это вопрос концептуальный”, - заявил Токаев.

” У ЕАЭС и Союзного государства - абсолютно разные цели”

Комментируя выступление Токаева, его пресс-секретарь подчеркнул, что “в этом ключе очень важно разделять инициативы в рамках двух интеграционных проектов, у которых абсолютно разные цели”.

“Что касается нашей страны, то Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства”, - резюмировал Желдибай.