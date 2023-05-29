"Все очень просто" - Лукашенко рассказал, как другие страны могут получить ядерное оружие

🎥 Видео

Опубликовано: 29.05.2023 10:45 , Обновлено: 29.05.2023

Александр Лукашенко заявил, что у стран СНГ есть "уникальный шанс объединиться", для чего надо вступит в союз Беларуси и России. При этом по его словам, такие страны тоже получат ядерное оружие.

Видео с его заявлением опубликовал 28 мая работник гостелеканала “Россия” Зарубин. Официальные белорусские СМИ такое заявление не транслировали.

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“Если кто-то волнуется - не думаю, что Касым Токаев переживает по этому поводу, но если вдруг - то никто не имеет против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией”, - заявил он.

“Это очень просто. В союз Беларуси с Россией надо вступать, и все: будет ядерное оружие на всех”, - сказал Александр Лукашенко.

Ранее власти Казахстана не намерены и не планируют создавать какие-либо новые или вступать в уже существующие союзные государства. Так 26 мая пояснил заявления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на II Евразийском экономическом форуме в Москве его пресс-секретарь Руслан Желдибай.

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На момент написания новости ни одна из стран ЕАЭС и СНГ не изъявила желания вступить в Союзное государство Беларуси и России.

Тем временем, министр обороны России Шойгу заявил, что Россия не передаст контроль над ядерным оружием Беларуси, а размещенное на ее территории будут под единоличным управлением РФ.

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