Белорусские военные подготовили позиции для стрельбы на железной дороге

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Опубликовано: 17.10.2022 12:42 , Обновлено: 17.10.2022

Военные Беларуси оборудовали на железной дороге (и не только) «позиции для стрельбы из стрелкового оружия и военной техники». Об этом сообщили в Министерстве обороны 17 октября.

Там рассказали, что Вооруженные силы Беларуси «продолжают выполнять задачи по усилению охраны государственной границы». Сейчас происходит ротация подразделений.

«С целью недопущения диверсий и провокаций под охрану взяты мосты, переезды, железнодорожные пути, оборудованы позиции для стрельбы из стрелкового оружия и военной техники», — также заявили в Минобороны.

К усилению охраны границы также привлекли МВД и Госпогранкомитет.

Кстати, о похожей подготовке в Минобороны сообщали и в апреле 2022 года. Тогда военные также поставили позиции для ведения огня на мостах, переправах и ж/д путях.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф писал, что пограничная служба Беларуси выставила на границу с Украиной «укрупненные пограничные наряды» и задействовала «маневренные группы».

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