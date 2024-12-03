«Беларуськалий» подал против Литвы иск в Международный инвестиционный арбитраж

Опубликовано: 03.12.2024 11:25 , Обновлено: 03.12.2024

Руководство ОАО "Беларуськалий" вышло в защиту своих прав в Международный инвестиционный арбитраж. В понедельник, 2 декабря, компания подала туда иск против Литвы, обвинив власти страны в "незаконных действиях".

Согласно исковому заявлению, в компании считают литовские власти виновными в “незаконных действиях”, в результате которых “были нарушены права ОАО “Беларуськалий” как иностранного инвестора”.

Как пояснили 3 декабря в пресс-службе предприятия, речь идёт о нарушении положений соглашения, заключённого белорусским правительством с правительством Литвы о поощрении и защите инвестиций. Эти соглашения были официально денонсированы литовской стороной в сентябре этого года.

Напомним, в августе 2022 года “Беларуськалий” уже пытался добиваться отмены западных санкций в Европейском суде. Однако в сентябре 2024 года исковые требования отклонили, поскольку суд посчитал аргументы белорусской стороны “неубедительными”. Теперь предприятие попытается восстановить свои инвестиционные права в Международном арбитражном суде.

[info_b]Международный арбитражный суд при Международной торговой палате — это независимый судебный орган, созданный для разрешения международных коммерческих споров при Международной торговой палате. Штаб-квартира находится во французской столице, Париже. В состав арбитражного суда входят более сотни членов примерно из 90 государств. [/info_b]

При этом само разбирательство в арбитражном суде было инициировано белорусской стороной ещё год назад. Тогда в Министерстве транспорта Литвы сообщали, что “Беларуськалий” потребовал от литовских властей возмещения убытков, понесённых из-за расторжения договора на перевозку белорусских калийных удобрений Литовской железной дорогой. В ведомстве озвучивали сумму в 1 млрд евро, без учета процентов и судебных издержек. Однако само исковое заявление по всеё форме, судя по всему, было подано только сейчас.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале ноября новый генеральный директор ОАО “Беларуськалий” Андрей Рыбаков пообещал добиваться отмены экономических санкций, введённых в 2022 году Европейским союзом. До сих пор требования руководства предприятия, в том числе, в суде ЕС, оставались без удовлетворения.

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«Мы так просто спокойно им жить не дадим», — заявил тогда Рыбаков.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко 31 октября, выступая на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, заочно обратился к руководству стран Евросоюза, упрекнув упрекнул Евросоюз в «незаконных санкциях», которыми, по его словам, «обложено полмира».

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