«Беларуськалий» через суд потребовал от Литвы миллиард евро

Опубликовано: 13.11.2023 21:37 , Обновлено: 13.11.2023

Компания "Беларуськалий" потребовала от литовских властей возмещения убытков, понесённых из-за расторжения договора на перевозку белорусских калийных удобрений Литовской железной дорогой. Сумма ущерба, озвученная в рамках начатого против Литвы инвестиционного арбитражного процесса, составляет порядка миллиарда евро, без учета процентов и судебных издержек.

О начатом судебном разбирательстве латвийскому порталу tv3.lt сообщили в Министерстве транспорта страны, однако от дальнейших комментариев в ведомстве пока воздержались.

“Чтобы не навредить ходу процесса и позиции Литовской Республики, мы не можем дать никаких дальнейших комментариев на этом этапе”, – пояснили там.

По данным портала, компания “Беларуськалий” пожаловалась в суд на то, что Литва “нарушила двустороннее соглашение о защите инвестиций”, заключенное между сторонами ещё в 1999 году, тем самым “нанеся ущерб предприятию”.

Речь идёт о расторжении договора с Литовской железной дорогой в феврале 2022 года. Это решение было принято после того, как правительство Литвы утвердило заключение специальной комиссии о том, что прямое соглашение Литовской железной дороги на поставки белорусского калия “не отвечает интересам национальной безопасности Литвы”.

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Кроме того, сообщило издание, литовская сторона вслед за санкциями США ввела ряд ограничений, которые, как утверждает белорусская сторона “привела к снижению стоимости акций” самого “Беларуськалия” и “Терминала насыпных грузов” (Biriu kroviniu terminalas, BKT), который до февраля 2022 года был основным пунктом отгрузки удобрений “Беларуськалия” в Клайпедском порту (с 2013 года 30% акций BKT официально принадлежали “Беларуськалию”).

Ранее Телеграф сообщал, что в скором времени после расторжения договора с Литвой “Беларуськалий” начал отгружать свою продукцию через альтернативные каналы, например, порты России. Так, российское издание “Коммерсантъ” сообщило о том, что “Беларуськалий” заключил договор на перевалку 2 млн тонн калия в контейнерах до конца 2023 года с петербургским оператором ООО “Кистоун Лоджистикс”.

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Как поясняла независимый эксперт Елена Сахнова, что таком раскладе “Беларуськалий”, вынужденный продавать свою продукцию на мировой рынок со скидками до 30–50%, потерял существенную часть прибыли.