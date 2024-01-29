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Беларусь за год опустилась на 4 позиции в рейтинге армий мира

Беларусь за год опустилась на 4 позиции в рейтинге армий мира
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Новый рейтинг сильнейших армий мира опубликовал Global Firepower Index – веб-ресурс, посвященный анализу военной мощи разных стран. На какое место поставили Беларусь? Какие постсоветские страны оказались выше? И кто на первых позициях свежего рейтинга?

В новом рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower Index 2024 Беларусь заняла 64-е место, оказавшись между Катаром и Узбекистаном. Среди постсоветских стран, страна оказалась на четвертом месте, пропустив вперед Россию, Украину и Азербайджан.

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В рейтинге Global Firepower Index 2023 Беларусь занимала 60-е место, а два года назад – 52-е, привел сравнение портал thinktanks.by. И предположил, что снижение позиции Беларуси в индексе вряд ли можно объяснить уменьшением обороноспособности страны, причина – рост гонки вооружений в других странах.

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По данным Глобального индекса милитаризации (GMI) за 2023 год, расходы на военные выросли во всем мире, особенно заметно в Западной и Центральной Европе, где военные расходы выросли на 13 процентов.

[info_b]Вот для сравнения оценки мощи белорусской армии в Global Firepower Index нескольких последних лет. В 2021 году страна в Global Firepower Index занимала 50-е место, в 2020 году – 53-е. В 2019 году у Беларуси была 39-я позиция. В 2018 Беларусь занимала 41-е место. А в 2017 году – 49-е.[/info_b]

Лидером рейтинга 2024-го года стала армия США. На втором месте – ВС России. В пятерку сильнейших также вошли армии Китая, Индии и Южной Кореи, с пятой позиции ушла вниз армия Великобритании. Украина в новом рейтинге заняла 18-е место. Примечательно, что в прошлом индексе у нее была 15-я позиция.

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Всего в рейтинге 2024-го года 145 стран. По информации Global Firepower Index, при его составлении учитывалось более 60 факторов, в том числе финансовые показатели и географическое расположение.

Топ-20 рейтинга армий мира по версии Global Firepower Index 2024:

  1. Соединенные Штаты Америки,
  2. Россия,
  3. Китай,
  4. Индия,
  5. Южная Корея,
  6. Великобритания,
  7. Япония,
  8. Турция,
  9. Пакистан,
  10. Италия,
  11. Франция,
  12. Бразилия,
  13. Индонезия,
  14. Иран,
  15. Египет,
  16. Австралия,
  17. Израиль,
  18. Украина,
  19. Германия,
  20. Испания.

Ранее Телеграф писал, что Эстония, Латвия и Литва договорились укрепить свои позиции на границе с Россией и Беларусью – построить «линию обороны». Решили строить бункеры. Эстония – первая. Но не все так просто.

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