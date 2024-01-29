Беларусь за год опустилась на 4 позиции в рейтинге армий мира
Новый рейтинг сильнейших армий мира опубликовал Global Firepower Index – веб-ресурс, посвященный анализу военной мощи разных стран. На какое место поставили Беларусь? Какие постсоветские страны оказались выше? И кто на первых позициях свежего рейтинга?
В новом рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower Index 2024 Беларусь заняла 64-е место, оказавшись между Катаром и Узбекистаном. Среди постсоветских стран, страна оказалась на четвертом месте, пропустив вперед Россию, Украину и Азербайджан.
В рейтинге Global Firepower Index 2023 Беларусь занимала 60-е место, а два года назад – 52-е, привел сравнение портал thinktanks.by. И предположил, что снижение позиции Беларуси в индексе вряд ли можно объяснить уменьшением обороноспособности страны, причина – рост гонки вооружений в других странах.
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По данным Глобального индекса милитаризации (GMI) за 2023 год, расходы на военные выросли во всем мире, особенно заметно в Западной и Центральной Европе, где военные расходы выросли на 13 процентов.
[info_b]Вот для сравнения оценки мощи белорусской армии в Global Firepower Index нескольких последних лет. В 2021 году страна в Global Firepower Index занимала 50-е место, в 2020 году – 53-е. В 2019 году у Беларуси была 39-я позиция. В 2018 Беларусь занимала 41-е место. А в 2017 году – 49-е.[/info_b]
Лидером рейтинга 2024-го года стала армия США. На втором месте – ВС России. В пятерку сильнейших также вошли армии Китая, Индии и Южной Кореи, с пятой позиции ушла вниз армия Великобритании. Украина в новом рейтинге заняла 18-е место. Примечательно, что в прошлом индексе у нее была 15-я позиция.
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Всего в рейтинге 2024-го года 145 стран. По информации Global Firepower Index, при его составлении учитывалось более 60 факторов, в том числе финансовые показатели и географическое расположение.
Топ-20 рейтинга армий мира по версии Global Firepower Index 2024:
- Соединенные Штаты Америки,
- Россия,
- Китай,
- Индия,
- Южная Корея,
- Великобритания,
- Япония,
- Турция,
- Пакистан,
- Италия,
- Франция,
- Бразилия,
- Индонезия,
- Иран,
- Египет,
- Австралия,
- Израиль,
- Украина,
- Германия,
- Испания.
Ранее Телеграф писал, что Эстония, Латвия и Литва договорились укрепить свои позиции на границе с Россией и Беларусью – построить «линию обороны». Решили строить бункеры. Эстония – первая. Но не все так просто.