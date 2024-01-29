Беларусь за год опустилась на 4 позиции в рейтинге армий мира

Опубликовано: 29.01.2024 10:23 , Обновлено: 13.11.2024

Новый рейтинг сильнейших армий мира опубликовал Global Firepower Index – веб-ресурс, посвященный анализу военной мощи разных стран. На какое место поставили Беларусь? Какие постсоветские страны оказались выше? И кто на первых позициях свежего рейтинга?

В новом рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower Index 2024 Беларусь заняла 64-е место, оказавшись между Катаром и Узбекистаном. Среди постсоветских стран, страна оказалась на четвертом месте, пропустив вперед Россию, Украину и Азербайджан.

В рейтинге Global Firepower Index 2023 Беларусь занимала 60-е место, а два года назад – 52-е, привел сравнение портал thinktanks.by. И предположил, что снижение позиции Беларуси в индексе вряд ли можно объяснить уменьшением обороноспособности страны, причина – рост гонки вооружений в других странах.

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По данным Глобального индекса милитаризации (GMI) за 2023 год, расходы на военные выросли во всем мире, особенно заметно в Западной и Центральной Европе, где военные расходы выросли на 13 процентов.

[info_b]Вот для сравнения оценки мощи белорусской армии в Global Firepower Index нескольких последних лет. В 2021 году страна в Global Firepower Index занимала 50-е место, в 2020 году – 53-е. В 2019 году у Беларуси была 39-я позиция. В 2018 Беларусь занимала 41-е место. А в 2017 году – 49-е.[/info_b]

Лидером рейтинга 2024-го года стала армия США. На втором месте – ВС России. В пятерку сильнейших также вошли армии Китая, Индии и Южной Кореи, с пятой позиции ушла вниз армия Великобритании. Украина в новом рейтинге заняла 18-е место. Примечательно, что в прошлом индексе у нее была 15-я позиция.

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Всего в рейтинге 2024-го года 145 стран. По информации Global Firepower Index, при его составлении учитывалось более 60 факторов, в том числе финансовые показатели и географическое расположение.

Топ-20 рейтинга армий мира по версии Global Firepower Index 2024:

Соединенные Штаты Америки, Россия, Китай, Индия, Южная Корея, Великобритания, Япония, Турция, Пакистан, Италия, Франция, Бразилия, Индонезия, Иран, Египет, Австралия, Израиль, Украина, Германия, Испания.

Ранее Телеграф писал, что Эстония, Латвия и Литва договорились укрепить свои позиции на границе с Россией и Беларусью – построить «линию обороны». Решили строить бункеры. Эстония – первая. Но не все так просто.

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