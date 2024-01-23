"Готовятся отряды, полководцы определены" – Лукашенко поручил военным "не прозевать случайных развитий событий на границе"

Опубликовано: 23.01.2024 11:58 , Обновлено: 23.01.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 23 января, созвал на совещание высшее военное руководство страны для утверждения решений на охрану государственной границы в 2024 году. Присутствовавших на совещании военных, среди которых были госсекретарь Совбеза, министр обороны, председатель Госпогранкомитета и начальник Генштаба, он призвал к "бдительности на фоне милитаристической обстановки в соседних странах" и поручил "не прозевать случайных развитий событий на границе".

Как отметили в Администрации президента, данное мероприятие хоть и является традиционным для начала года, сегодня имеет особое значение “в силу той обстановки, которая разворачивается вокруг Беларуси”.

“У нас особая ситуация: на юге - война, на западе - Польша, Литва, балтийские государства - и того хуже. Подчеркиваю: и того хуже. Там готовятся соответствующие отряды, полководцы определены”, - заявил Лукашенко.

По его словам, в Беларуси знают в том числе и “бойцов этих отрядов”, которые, по мнению белорусских властей, “готовы уже воевать против собственной страны”. В связи с этим Лукашенко отдельно обратился к министру обороны с требованием “ничего прозевать, по-народному говоря”.

“Ни в коем случае нельзя допустить каких-то случайных развитий событий на нашей границе. Поэтому - бдительность и еще раз бдительность”, - резюмировал Лукашенко.

Ранее Телеграф сообщил, что в начале января госсекретарь Совета безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович заявил о том, что складывающаяся сейчас ситуация на белорусско-украинской границе “вызывает тревогу”, в том числе, из-за неподобающего поведения украинских пограничников.

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Тем временем сам Лукашенко заявил, что 2024 год будет “очень непростым”. По его мнению, усугублять ситуацию будут, в числе прочего, грядущие президентские выборы, которые он назвал “главным событием”, перед которым “на нас будут тренироваться”.

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