Автобус попытался проехать из Беларуси в Литву через закрытый КПП. Чем закончилось?

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Опубликовано: 01.03.2024 09:50 , Обновлено: 01.03.2024

Ровно в 22:30 по минскому времени 29 февраля на границе Литвы и Беларуси на пункте пропуска Райгардас литовские пограничники выставили кордоны, колючую проволоку и перестали пропускать автомобили. Об этом решении было объявлено давно, однако один водитель на полном пассажиров автобусе все равно попытался проехать через закрытый КПП.

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Почему он повел автобус на закрытый пункт пропуска Литвы, пока неясно. Так же как и то, почему белорусские пограничники его пропустили в сторону закрытого литовцами КПП. Обычно в таких случаях, прекращает пропуск и смежный пункт на другой стороне границы.

Возможно, он надеялся успеть до закрытия границы. Но не получилось. Точное время съёмки на границе автор видео не указал, опубликовав их уже после полуночи 1 марта.

Сам мужчина, стоя на разделительной линии, пытался пристыдить литовских пограничников, выполняющих постановление властей страны. Он заявил, что его автобус на польских номерах, а значит из Евросоюза. По мнению водителя, в его случае литовские пограничники, наверное, должны были нарушить приказ и пропустить автобус.

“Вы сами над собой смеётесь, ёлки палки. Ладно белорусский не пускаете, но польский не пускаете! Я не знаю что вы делаете, ребята”, - заявил он литовским пограничникам, не реагирующим на его возмущение.

В итоге, автобусу пришлось покинуть приграничную территорию. Куда он двинулся потом, неизвестно.

[inf]С 1 марта в на границе с Беларусью в Литве продолжают работать только пункты Мядинкай и Шальчининкай, но на них распространяются ограничения – движение пешеходов и велосипедистов запрещено.

По данным МВД Литвы, в 2023 году на автомобильных пограничных пунктах пропуска через государственную границу с Беларусью было проверено почти 3,9 миллиона человек – на четверть больше, чем в 2022 году. Две трети проверенных лиц были гражданами Беларуси.[/inf]

Ранее Телеграф сообщил, что Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси ещё в среду, 28 февраля, опубликовал рекомендации для водителей-международников, которые намеревались в ближайшие дни пересечь белорусско-литовскую границу через КПП “Котловка” (с литовской стороны — “Лаворишкес”) или “Привалка” (с литовской стороны — “Райгардас”).

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В свою очередь, МИД Беларуси пригрозил Литве ответными мерами. Решение литовских властей о закрытии с 1 марта 2024 года еще двух пунктов пропуска «Котловка – Лаворишкес» и «Привалка – Райгардас» и ограничении пассажирского сообщения прокомментировали в министерстве иностранных дел Беларуси. Там назвали его политически мотивированным шагом, «в том числе в рамках набирающих обороты электоральных кампаний». И пообещали «жестко отреагировать».

МИД Беларуси предупредил Литву о «жесткой реакции» на блокирование еще двух КПП на границе