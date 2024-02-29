В Беларуси резко подорожали билеты в Варшаву и Вильнюс

Опубликовано: 29.02.2024 18:14 , Обновлено: 29.02.2024

В марте некоторые перевозчики запланировали поднятие цен на билеты в Варшаву и Вильнюс. Теперь отправляясь из Минска в польскую столицу придется заплатить 200 рублей вместо 130. Почему?

По словам перевозчиков, всему виной [link href=“https://officelife.media/news/50880-litva-vse-zhe-zakroet-eshche-dva-pogranperekhoda-na-belorusskoy-granitse-kogda/?sphrase_id=2179832” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] закрытие [/link] еще двух погранпереходов с 1 марта, а также “сокращение количества регулярных рейсов”. До недавней поры сдерживать цены на билеты перевозчикам удавалось “за счет хорошего оборота”. Сейчас ситуация изменилась. Еще одной причиной подорожания билетов обозначили “желание уравнять цены с предложением иностранных перевозчиков”.

— Если кто-то уже повысил цены, то и другие следуют этому же примеру, — резюмировали в одной транспортной из компаний.

Сколько стоят билеты сейчас?

«Минсктранс» на 5 марта предлагает билеты до Вильнюса за 125 рублей. Ранее добраться до столицы Литвы можно было на 25 рублей дешевле. У «Интеркарса» стоимость билетов на эту же дату по такому же маршруту стартует от 95 рублей, максимальная цена — 125 рублей. У «Эколайнса» такой же вариант обойдется в 140 рублей.”, — узнавал Office Life.

“Билеты до Варшавы тоже подорожали: тот же «Эколайнс» предлагает поездку в марте за 200 рублей (в конце февраля билет стоил 130 рублей, если покупать за несколько дней до отправления, то можно было найти варианты и за 90 рублей). «Интеркарс» просит 130–140 рублей (в конце февраля было 105 рублей).”

Заказав билеты у иностранных перевозчиков сэкономить тоже не выйдет — цены там на порядок выше. Так, за трансфер Eurolines из Минска в Вильнюс придется заплатить 36–41 евро (122–139 рублей). На 5 марта можно ещё успеть ухватить билет за 115 рублей. Доехать до Варшавы можно за 60 евро (204 рубля), но это с пересадкой.

Ранее Телеграф писал о том, что «Белавиа» объявила, что продает билеты по тарифу за 24€ в одну сторону на все прямые регулярные рейсы. Но без нюансов там не обошлось.

«Белавиа» объявила распродажу билетов по 24 евро. Но есть нюанс