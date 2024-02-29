Что делать перевозчикам, идущим через «Котловку» и «Привалку», после закрытия КПП? Объяснили в ГТК

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Опубликовано: 29.02.2024 07:33 , Обновлено: 29.02.2024

Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси в среду, 28 февраля, озвучил рекомендации для водителей-международников, которые намеревались в ближайшие дни пересечь белорусско-литовскую границу через КПП "Котловка" (с литовской стороны — "Лаворишкес") или "Привалка" (с литовской стороны — "Райгардас"). После закрытия этих погранпереходов 1 марта перевозчикам придётся скорректировать свои маршруты.

В ГТК пояснили, что если один из этих двух пунктов пропуска был обозначен в сопроводительных документах в качестве места доставки товаров в соответствии с процедурой таможенного транзита, то перевозчики могут изменить их на “иные в зоне деятельности Гродненской региональной таможни” без завершения действия этой процедуры.

Чтобы получить официальное разрешение на изменение места доставки, перевозчик должен предпринять следующие шаги:

подать в письменной или электронной форме в таможенный орган назначения заявление об изменении такого места без завершения действия таможенной процедуры таможенного транзита;

предоставить документы, подтверждающие необходимость изменения места доставки товаров (при их наличии).

В ГТК подчеркнули, что при этом предъявлять таможне само транспортное средство и товары, помещенные под таможенную процедуру таможенного транзита, не нужно.

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Ранее в ГТК рассказали, как изменится работа оставшихся пунктов пропуска на белорусско-литовской границе с 1 марта. Передвижение пешеходов и всех видов транспортных средств через “Котловку” и “Привалку” планируют перекрыть ровно в 00:00 часов 1 марта 2024 года. В результате на белорусско-литовской границе останутся лишь два действующих пункта пропуска:

“Мядининкай” (“Каменный Лог”),

“Шальчининкай» (“Бенякони”).

Белорусская таможня объявила об изменениях в работе на границе с Литвой с 1 марта