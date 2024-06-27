Армения решила отказаться от участия в «Славянском базаре» в Витебске. Почему?

Опубликовано: 27.06.2024 09:29 , Обновлено: 27.06.2024

Армянская делегация в этом году отказалась от участия в Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Об этом 26 июня сообщил её руководитель Вреж Киракосян, директор Ереванского государственного колледжа культуры и искусства имени Шарля Азнавура.

Киракосян пояснил, что такое решение связано с официальной политической позицией Еревана, а именно, с недавним заявление премьер-министра Армении о прекращении официальных отношений между Республикой Армения и Республикой Беларусь.

При этом руководитель армянской делегации выразил надежду на то, что в”озникшая политическая борьба будет разрешена в ближайшем будущем на основе любви и солидарности”, а дружеские отношения между народами Беларуси и Армении продолжатся.

“Все народы мира объединяет один язык – культура, поэтому невозможно не оценить сложившиеся на протяжении многих лет армяно-белорусские культурные связи”, - подчеркнул Киракосян.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что 14 июня глава аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян подписал официальное распоряжение, запретившее любые поездки армянских должностных лиц в Беларусь. Этому предшествовало эмоциональное выступление Никола Пашиняна в парламенте, в ходе которого он заявил, что сам никогда впредь не поедет в Беларусь и не допустит, чтобы страну посещали официальные представители Армении.

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Поводом для такого категоричного заявления послужил инцидент во время майского визита президента Беларуси Александра Лукашенко в соседний Азербайджан. Однако в Минске это расценили как попытку “отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага”. Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз подчеркнул, что не понимает действий Пашиняна и “при чём тут Беларусь”.

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