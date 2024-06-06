Ани Лорак, Газманов, Burito. Посмотрели, сколько стоят билеты на "Славянский базар". Как получить скидку 33%?

Опубликовано: 06.06.2024 14:32 , Обновлено: 06.06.2024

В Витебске с 9 по 15 июля запланировали провести Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Организаторы пообещали гостям выступление Олега Газманова, групп Burito и Filatov & Karas, Ани Лорак и не только. Стоимость билетов на события фестиваля - от 7 рублей.

Откроет 33-й “Славянский базар” в 12:30 9 июля международный танцевальный проект Dream dance fest своим выступлением в концертном зале “Витебск”. Цена на билеты - от 7 до 13 рублей. Здесь же в 20:00 российский актер Егор Дружинин представит спектакль “Всюду жизнь”. Стоимость билетов - от 33 до 73 рублей.

10 июля на площадке КЗ “Витебск” в 20:00 запланировали юбилейный концерт народного артиста России Олега Газманова. Чтобы посмотреть на его выступление, нужно будет заплатить 63 - 103 рубля.

А в 23:00 также 10 июля на площадке перед концертным залом выступят российские группы Burito, Filatov & Karas, рэп-исполнитель Артем Качер и не только. Цена билетов - от 73 до 103 рублей.

Торжественное открытие “Славянского базара” запланировали на 20:30 11 июля. Его проведут на площадке летнего амфитеатра, стоимость “квитков” - от 60 до 230 рублей.

Есть в программе фестиваля и “ночные” события. Так, 12 июля в 00:30 на площадке перед КЗ “Витебск” выступят российская группа «На-На», ретро вумен-трио «Розовые розы” (женский кавер-проект, работающий в стиле 70 - 90-х годов), белорусский коллектив Cosa Nostra, шоумен Дмитрий Санкович и не только. За эту программу нужно будет заплатить 33 - 63 рубля.

А 13 июля перед концертным залом “Витебск” в 23:00 - сольник Ани Лорак. Цена билетов - от 103 до 133 рублей.

На 33-м “Славянском базаре” можно будет также посмотреть КВН-игру “Кубок” с участием команд Высшей лиги КВН разных лет. Их выступление запланировали на площадке летнего амфитеатра в 15:30 14 июля. За билеты нужно будет отдать 25 - 85 рублей.

Здесь же в 20:30 - торжественное закрытие “Славянского базара” и второй день Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск». Стоимость “квитков” - от 45 до 165 рублей.

15 июля запланировали сольник Любови Успенской на площадке КЗ “Витебск” в 19:00. Чтобы посмотреть на ее выступление, нужно будет заплатить 93 - 103 рубля.

[info_b]С полной программой “Славянского базара” можно ознакомиться на сайте фестиваля.[/info_b]

К слову, билеты на концерты можно приобрести со скидкой в 33% c 6 по 8 июня. При покупке билетов на сервисах kvitki.by и ticketpro.by нужно будет ввести промокод «ФЕСТИВАЛЬ33». А при покупке в кассах Витебска промокод применяется автоматически.

Конечно, скидка распространяется на билеты, которые есть в продаже на момент проведения акции.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в Пружанах Брестской области с 28 по 30 июня запланировали провести рок-фестиваль “Солнцестояние”. В программе — два концертных вечера на стадионе, фудкорт, палаточный городок возле озера и развлечения в городском парке.

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