В 2,5 раза меньше? Власти Польши урезали количество выдаваемых белорусам виз. Почему?

Опубликовано: 24.06.2024 14:12 , Обновлено: 24.06.2024

Министерство иностранных дел Польши сообщило, что с начала 2024 года жителям других государств выдали в 2,5 раза меньше виз, чем за аналогичный период 2023 года. Среди 98 тысяч рабочих виз в основном их предоставляли белорусам, украинцам и грузинам. Для сравнения — за 2023 год разрешение на въезд в Польшу получили 248 тысяч иностранцев.

Так, с 1 января по 14 июня 2024 года власти Польши выдали 98211 рабочих виз, из них: белорусам — 32233, украинцам — 47257, грузинам — 3659. Для сравнения: годом ранее таких виз было выдано 284786 (наибольшее количество получили граждане Беларуси — 114598, Украины — 107354 и Турции — 8257).

Кроме того, власти Польши значительно ограничили выдачу гуманитарных виз. Если в 2023 году этот показатель составлял 4539, то в этом году — 542. Таким образом, количество разрешений на въезд сократилось в 8 раз, передала газета Rzeczpospolita. Также уменьшилось и количество шенгенских туристических виз — с 105223 за весь прошлый год до 40316 за первое полугодие этого года.

Ранее Telegraf.news писал, что депутаты польского Сейма от оппозиционной “Гражданской платформы” Дариуш Йоньский и Михал Щерба обвинили представителей правящей партии “Право и справедливость” в тайной и непрозрачной процедуре выдачи сотен тысяч виз мигрантам. А ещё в коррупции при выдаче виз в Беларуси. По их словам, этим также занимались бывший вице-премьер правительства Генрих Ковальчик и его заместитель Лех Колаковский.

По словам депутатов, польские власти участвовали в искусственном создании очередей на получение виз в Беларуси. Многие помнят, как невозможно было записаться онлайн на подачу документов. Единственным выходом тогда было обращение в агентства, у которых магическим образом находились места.

«У нас есть документ, подтверждающий, что Министерство иностранных дел было проинформировано работодателями о том, что визы могут продаваться и продаются», — сказал Дариуш Йоньский.

По его словам, в польском МИД был и есть чёрный рынок продаж виз, то есть гигантские внешние агентства зарабатывали на этой практике, и уволенный недавно замминистра иностранных дел Польши Вавжик планировал расширить масштабы этой системы до двух миллионов виз.

«Все эти мафии не смогли бы этого сделать, они не смогли бы выдавать визы, если бы не чиновники PiS, которые согласились на это», — сказал Йоньский. Он добавил, что речь идёт не только о МИД, но и о других министерствах, где «думали о том, как привлечь в Польшу тысячи экономических иммигрантов».

«Гигантская коррупция» — В Польше разразился «визовый скандал». Причем тут Беларусь?