"Солдаты могут применить оружие" - В Польше туристам на границе с Беларусью стали присылать СМС с предупреждениями

Опубликовано: 18.06.2024 13:28 , Обновлено: 18.06.2024

Центр государственной безопасности Польши разослал иностранным туристам в стране, которые находятся недалеко от границы с Беларусью, СМС с призывом покинуть эту территорию.

“Предупреждение! Запрет на пребывание в польской зоне вблизи границы с Беларусью. Несанкционированный переход запрещен. Солдаты могут применить оружие. Немедленно возвращайтесь”, - сказано в сообщении, скриншот которого привел Telegram-канал “Граница ФМ | Факты и Мнения”.

Скриншот: Telegram-канал "Граница ФМ | Факты и Мнения"

По скриншоту видно, что СМС прислали по системе Alert RCB. Ее как раз использует польский Центр государственной безопасности для “предупреждения об угрозах”.

В ведомстве пояснили, что это оповещение отправили получателям в Подляском и Люблинском воеводствах, туристам в частности. Как отметили в центре, это предупреждение касается только так называемой “буферной зоны”, которую ввело польское правительство 13 июня на границе с Беларусью.

По информации Telegram-канала “Граница ФМ | Факты и Мнения”, польские предприниматели пожаловались на то, что в присланных СМС не сказано, что запретная зона находится только в 200 метрах от государственной границы.

Напомним, польские власти ввели временный запрет на пребывание в установленном участке приграничной зоны сроком на 90 дней. Так, она охватывает территорию протяженностью 60,67 км в пределах пограничных постов в Наревке, Беловеже, Дубиче-Церкевне и Черемше.

Карта: gov.pl

Как отметили в польском Центре государственной безопасности, временный запрет ввели для обеспечения безопасности как посторонних, так и сотрудников полиции, пограничников и солдат, а также с целью пресечь деятельность групп контрабандистов, которые способствуют нелегальной миграции.

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