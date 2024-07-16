"Прекратит поступать воздух с Африки" - Синоптики рассказали, когда в Беларуси "похолодает" до +24°С

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Опубликовано: 16.07.2024 12:13 , Обновлено: 17.07.2024

На вторник, 16 июля, Белгидромет продлил действие оранжевого уровня опасности для всей территории Беларуси из-за аномальной жары. Однако уже скоро, по словам специалистов, в стране установится "вполне сносная" погода, а дневные максимумы опустятся до +24°С.. +28°С. Узнали, когда же в Беларусь "прекратит поступать воздух с Африки", а каким регионам в ближайшее время предстоит пережить очередной грозовой фронт.

Согласно оперативному прогнозу Белгидромета, в ближайшие 12 часов к тридцатиградусной жаре в трёх областях Беларуси добавятся ещё три “неблагоприятных явления”. Как ожидается, сильные ливни с грозами и шквалистым ветром накроют:

Минскую,

Гродненскую,

Брестскую области.

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Карта метеопредупреждения Белгидромета на 16 июля 2024 года

Как пояснили специалисты Telegram-канала Nadvorie, непогоду обусловит грозовой фронт, который к вечеру подойдёт к Беларуси с запада. Ожидается, что по мере того, как он будет смещаться на восток, его грозовая активность будет падать, но её хватит на всю ночь. Температура 16 июля в среднем по стране ожидается в диапазоне +28..+31°С, по югу страны - до +34°С.

В среду, 17 июля, согласно предварительному прогнозу Белгидромета, жара ещё будет держать позиции и даже ночью температура будет оставаться достаточно высокой - не ниже +17..+23°С. В разгар дня столбики термометров могут подниматься до +28..+34°С, а на юго-востоке страны - раскаляться до +35..+36°С.

Однако, уже во второй половине недели с приходом неустойчивой воздушной массы с Западной Европы температура начнёт постепенно понижаться:

18 июля - ночью до +14..+20°С (по юго-востоку - до +22°С), днём максимум +23..+30°С,

19 июля - ночью до +11..+18°С, днём максимум +22..+29°С.

Такой же прогноз дали специалисты Nadvorie, ссылаясь на данные прогностической модели ECMWF. По их словам, период жары в Беларуси закончится после 20 июля.

“В наш регион прекратит поступать воздух с юга Европы и севера Африки. Это не значит, что станет прям совсем комфортно, но вполне сносно: дневные температуры установятся в пределах +24..+28С°, ночью +14..+17°С”, - пояснили специалисты.

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