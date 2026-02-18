Зима заканчивается? Когда в Беларуси наступит переломный момент к оттепели до +3°С

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Опубликовано: 18.02.2026 15:27 , Обновлено: 18.02.2026

В ближайшие дни белорусам придётся выживать в условиях двадцатиградусных морозов. Кое-где по северу страны столбики термометров местами будут опускаться до -23°С. Однако очень скоро, по прогнозам синоптиков, на смену суровому минусу придёт оттепель. Более того, по мнению специалистов, есть все признаки того, что "классическая" зима в Беларуси заканчивается.

Судя по прогнозам специалистов, терпеть двадцатиградусные морозы белорусам осталось уже недолго - пока по европейской территории России не пройдёт активный южный циклон. Уже завтра, 19 февраля , наша страна окажется в его тылу. В результате Могилёвщину засыплет снегом: по востоку области прогнозируется до 7-10 мм осадков.

Снежить завтра будет и на северо-западе страны, но по другой причине - из-за теряющего активность балтийского циклона, который вольется в циркуляцию южного циклона на востоке.

В целом погодные условия по стране будут всё такими же “неблагоприятными”, какими они были практически все последние полтора месяца - гололедица, суровые ночные минуса (в среднем -14..-19°С, по северу местами до -23°С) и не сильно меняющее картину относительное потепление днём (в среднем -2..-8°С, по северо-востоку - до -10°С).

По данным тематического Telegram-канала о погоде “Метеовайб”, к концу рабочей недели осадки должны прекратиться из-за антициклона, идущего со Швеции в направлении Украины. Несмотря на то, что эта воздушная масса 20-21 февраля придёт в Беларусь с юга Скандинавии, температурный фон начнёт расти, что будет особенно заметно по ночной температуре - вероятность двадцатиградусных морозов, по словам экспертов, существенно уменьшится.

Переломным моментом в это вырисовывающейся синоптической картине специалисты назвали воскресенье, 22 февраля .

“По северу Европы, сломав скандинавский антициклональный блок, начнут смещаться Атлантические циклоны, неся тёплый и влажный океанический воздух вглубь континента. Меридиональный перенос воздушных масс уступит место более классическому для нашего региона западному”, - обрисовали грядущие климатические события авторы Telegram-канала.

Как следствие, к концу этой недели ожидается приход оттепели до +3°С , которая в праздничный понедельник, 23 февраля , может распространиться на большую часть страны. Правда, при этом синоптики прогнозируют осадки, а поскольку снег за день точно не растает без следа, следовательно, улучшения дорожной обстановки ждать не приходится - придётся помесить грязь. Тем не менее, специалисты убеждены, что эти выходные станут своего рода пограничным переходом к весеннему режиму погоды.

“Похоже, классическая зима заканчивается. Начинается предвесенний период с более частыми перепадами температур — от тепла к холоду и обратно”, - предупредили специалисты.

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Впрочем, напомним, что ранее долгосрочные прогнозы метеорологов показывали, что период аномально холодной погоды в этом году может оказаться затяжным и захватить даже начало марта. Причиной такого возможного развития событий называют разрушение стратосферного полярного вихря и смена погодных режимов во всем евроатлантическом регионе.

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