Синоптики принесли «плохие новости» белорусам. Холода задержатся не только в феврале

Опубликовано: 14.02.2026 18:04 , Обновлено: 14.02.2026

Жителям Беларуси придется терпеть холода дольше, чем до конца зимы. Метеорологи предупреждают о затяжном периоде аномально холодной погоды, который может продлиться как минимум до конца февраля и захватить начало марта. Это в свою очередь, повлияет на планы дачников и огородников.

Причиной такого развития событий стало разрушение стратосферного полярного вихря и смена погодных режимов во всем евроатлантическом регионе.

Авторы сразу двух популярных Telegram-каналов о погоде в Беларуси со ссылкой на европейскую модель ECMWF (Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды) спрогнозировали холода.

Так, по данным портала Nadvorie, в республику уже начал вторгаться холодный воздух из Скандинавии. Ожидается, что в предстоящую ночь с субботы на воскресенье столбики термометров в Беларуси опустятся до минус 10–15 градусов, а по северо-западу страны возможны заморозки до минус 20 градусов и ниже.

«Плохие новости, ребят. Ансамблевый прогноз ECMWF прогнозирует в нашем регионе довольно длительный период холодной погоды», — предупредил «Метеовайб».

По его данным, на следующей неделе (16–23 февраля) температура воздуха в Беларуси будет ниже климатической нормы на 3–6 градусов. А наиболее сильное отклонение стоит ждать на северо-западе страны, где похолодание может достичь 6–10 градусов ниже нормы.

«В настоящее время стратосферному полярному вихрю, который должен удерживать холод на полюсах, нехорошо. Он распадается на два ядра, одно из которых ориентируется на Европу», — поясняют синоптики «Метеовайб».

По словам автора, это уже находит отклик в тропосфере, что подтверждается данными долгосрочной модели Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).

Специалист пояснил смену погодных режимов: на смену положительной фазе Северо-Атлантического колебания (NAO+), которая приносила относительно мягкую погоду с Атлантики, приходит фаза NAO-.

«Режим NAO- означает резкое ослабление западного переноса, усиление циклогенеза над югом Европы и более частые арктические вторжения в нашем регионе», — говорится в сообщении.

Даже после 23 февраля, когда холод, по прогнозам, может немного ослабнуть, температура все равно будет оставаться ниже нормы на 1–3 градуса. В конце месяца в регионе возрастает вероятность установления так называемого блокирующего антициклона, который может надолго закрепить холодную и сухую погоду на территории Беларуси.

При этом осадков в ближайшие две недели, по всей видимости, ожидается немного. Единственным утешением для метеозависимых граждан может стать увеличение продолжительности светового дня и более интенсивный солнечный прогрев в дневные часы, который, однако, пока не сможет переломить общий холодный фон.

[inf] Важно помнить: Долгосрочные прогнозы погоды, особенно составленные на несколько недель вперед, не всегда отличаются высокой точностью и могут корректироваться по мере поступления новых данных.[/inf]

Что сделать на дачах и огородах в затяжные морозы

Затяжные февральские и, возможно, мартовские холода могут существенно повлиять на планы владельцев дач и приусадебных участков.

Сильные морозы при малом снежном покрове могут повредить корневую систему плодовых деревьев (особенно косточковых — вишни, сливы) и ягодных кустарников. Если вдруг на ваших огородах мало снега, проверьте, хорошо ли укрыты деревья и кусты и при необходимости окучьте стволы и вокруг снегом, или укройте чем-то ещё.

Кстати, в случае затяжных морозов почва потом будет прогреваться медленнее обычного. Что, в свою очередь, отодвигает сроки начала работ на огородах как минимум на 1–2 недели.

А значит и с посадкой семян на рассаду торопиться не стоит. Если вы посеете их в конце февраля — начале марта, к моменту высадки в грунт рассада может перерасти из-за того, что высадить в холодную землю ее будет невозможно. Лучше сдвинуть сроки посадки на 7–10 дней позже обычного.