Каким будет лето-2026 в Беларуси после снежно-морозных рекордов. Есть первый прогноз

Опубликовано: 04.02.2026 11:51 , Обновлено: 04.02.2026

Эта зима отличилась в Беларуси практически непрестанными жёлтыми и оранжевыми предупреждениями от синоптиков - то рекордные морозы, то опасный гололёд, то снежные метели. И, судя по всему, нынешняя зима будет затяжной и ранней весны ждать не приходится. Но значит ли это, что и на жаркое лето в этом году рассчитывать белорусам не стоит? Посмотрели предварительные прогнозы иностранных метеорологов.

За суровой зимой придёт тропическое лето?

По предварительным прогнозам Метеорологической службы Великобритании, лето 2026 года, вероятнее всего, войдет в число четырех самых жарких с момента начала регулярных наблюдений в 1850 году. До исторического рекорда, по мнению синоптиков, оно не дотянет. Рекордным для страны был 2024 год, когда средняя температура была выше на 1,55 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем. В этом году, по расчётам специалистов, температура также будет выше - в среднем на 1,4 °C.

Примерно такой же прогноз предварительно озвучило Министерство окружающей среды и изменения климата Канады. По их данным, 2026 год будет сопоставим по температуре с 2023 и 2025 годами. Вероятность этого канадские эксперты оценивают в 99%.

Если исходить из текущего прогноза климатических моделей, в среднем глобальная температура на Земле в 2026 году будет на 1,35–1,53 °C выше доиндустриального уровня. Это означает, что температура на планете будет оставаться как минимум на 1,0 °C выше этой нормы уже 13-й год подряд - именно это подразумевают специалисты, когда говорят о глобальном потеплении климата.

Долгосрочные анализы показывают, что это явление будет продолжать ухудшаться. Канадские прогнозы предполагают, что период с 2026 по 2030 год может стать самой теплой пятилеткой в современной метеорологической истории.

Влияние явлений Эль-Ниньо и Ла-Нинья на лето-2026

Повышение температуры в 2023 и 2024 годах частично усиливалось естественным потеплением в Тихом океане — явлением, известным под названием Эль-Ниньо. В 2025 году оно сменилось холодной фазой, известной под названием Ла-Нинья. Это явление предполагает охлаждение поверхностных вод в южной части Тихого океана, что влияет на глобальную циркуляцию воздуха. Именно ативность Ла-Нинья специалисты считают одним из факторов, приведших к столь холодной и снежной зиме в Европе, в том числе в Беларуси.

Влияние Ла-Нинья на летнюю погоду на европейском континенте считается косвенным и менее предсказуемым, чем, к примеру, в США, где этот процесс прямо влияет на сезон ураганов. Тем не менее, считается, что Ла-Нинья часто способствует усилению блокирующих антициклонов. В результате это даёт более жаркую и засушливую погоду летом в Европе.

Впрочем, эксперты отмечают, что явление Ла-Нинья достигло пика своей интенсивности поздней осенью 2025 года и сейчас начинает постепенно ослабевать. Климатические модели предсказывают довольно быстрый переход к новой теплой фазе.

Окончание холодной фазы и возвращение к ранней фазе Эль-Ниньо прогнозируется на лето 2026 года. Как следствие, несмотря на весьма суровое начало года, по оценкам специалистов, есть все признаки того, что лето-2026 будет для европейцев довольно жарким, точно не холоднее предыдущих лет.

Напомним, западные метеорологические модели спрогнозировали, как в ближайшие месяцы будет развиваться полярный вихрь, от структуры которого напрямую зависит погода на европейском континенте. Новые данные указывают на то, что события могут развиваться по сравнительно редкому и потенциально опасному для Европы сценарию.

В марте ждать «Хавьер»? Синоптики спрогнозировали опасное расщепление полярного вихря