Зима всё? Синоптики пообещали белорусам «контрастную» неделю и «перманентную метеовесну» в феврале

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Опубликовано: 18.02.2024 09:20 , Обновлено: 18.02.2024

Белорусский синоптик Дмитрий Рябов вечером в субботу, 17 февраля, рассказал, какая погода ждёт жителей Беларуси на предстоящей неделе - с 19 по 25 февраля. Он предупредил, что на территории страны "сохранится контрастный температурный фон", но атмосфера, вероятнее всего, "останется в перманентном состоянии метеорологической весны" до конца календарной зимы.

“Несмотря на то, что на календаре еще зима, погода на следующей неделе ожидается по-весеннему теплой, но неустойчивой – осадки в различной фазе, порывистый ветер, большая вероятность туманов. Средняя температура на 2-4℃ выше нормы”, - озвучил предварительный прогноз на неделю Рябов в эфире телеканала ОНТ.

По словам специалиста, в начале недели территория Беларуси окажется “в зоне влияния антициклона с центром над центральными регионами России”, который будет характеризоваться переменой облачностью, утренними туманами и умеренным ветром.

В свою очередь авторы телеграм-канала “Надвор’е” сообщили, что в Беларусь пришёл холодный фронт очередного циклона из Атлантики. Тем не менее, по словам специалистов, “за ним особо не похолодает”, а погода будет хоть и дождливой, но тёплой.

Озвученные специалистами прогнозы согласуются с официальными данными Белгидромета. По его информации, в ближайшие сутки ситуация с гололедицей , из-за которой в Беларуси на 18 февраля объявили оранжевый уровень опасности , существенно не изменится. В трёх областях Беларуси - Витебской, Минской и Могилёвской - в ближайшие 24 часа гололёдица будет представлять опасность для водителей и пешеходов.

В Белгидромете, который обычно озвучивает лишь краткосрочные прогнозы - на ближайшие три дня - в понедельник, 19 февраля , погода в Беларуси продолжит формироваться под влиянием области повышенного атмосферного давления.

“Лишь днем по западу страны скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с территории Польши. Ночью ожидается переменная облачность, днем увеличение облачности. Преимущественно без осадков, лишь днем по крайнему западу страны небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь)”, - сообщили в Белгидромете.

По их данным, в эту ночь температура может опускаться до -2..-9°С (при прояснениях - до -13°С ), а днём будет колебаться в диапазоне от -2°С до +5°С по стране. Примерно в таком же диапазоне, согласно прогнозу Белгидромета, температура останется и во вторник, 20 февраля : в среднем 0..-7°С ночью (по западу - в пределах +1..+3°С) и от -2°С по северо-востоку до +6°С по юго-западу Беларуси днём.

Между тем, по словам Рябова, ближе к середине недели “инициатива в формировании погоды перейдет к активным атмосферным фронтам с запада Европы”. Это будет способствовать увеличению облачности, принесёт новую порцию осадков (дождя днём и мокрого снега по утрам и ночам), слабых туманов и умеренного ветра. Ночные температуры Рябов спрогнозировал в диапазоне от +2℃ до -3℃ (в восточных районах - до -6℃), днем в среду, 21 февраля - до +4℃ по стране.

Во второй половине недели, по словам специалиста, на погоду в Беларуси повлияет область высокого атмосферного давления и малоактивные атмосферные фронты, из-за которых осадки могут участиться, а туманы по-прежнему будут окутывать низины по утрам. Ночные температуры будут колебаться от -2℃ по северу до +6℃ по югу, а дневные температуры несколько подрастут: в четверг, 22 февраля , по словам Рябова, будет от +2 по северо-востоку до +10℃ по западу, а в пятницу, 23 февраля - от +4 до +9℃.

На последние выходные февраля синоптик спрогнозировал облачную с прояснениями погоду, с кратковременными осадками и утренними туманами по всей Беларуси. Ночные температуры, по его словам, сохранятся в диапазоне -1℃..+7℃, а дневные - от +4 до +9℃ в субботу, 24 февраля, до +4 до + 7℃ в воскресенье, 25 февраля .

Напомним, на днях в Беларуси зафиксировали ещё один признак приближения ранней весны: сотрудники национального парка “Припятский” в Гомельской области Беларуси запечатлели на видео возвращение огромной стаи диких гусей из тёплых страны.

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Между тем, по всей Европе установилась необычная погода, которую некоторые эксперты назвали “климатические безумием”.

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