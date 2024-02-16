"Климатическое безумие" доберется до Беларуси? Синоптики предупредили о температурных качелях на выходных

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Опубликовано: 16.02.2024 13:17 , Обновлено: 16.02.2024

В Европе установилась необычная погода, которую некоторые эксперты назвали "климатические безумием". Что происходит и какую погоду ждать в Беларуси как минимум в ближайшие три дня — с субботы 17 февраля по понедельник 19 февраля.

“Абсолютное климатическое безумие”

В телеграм-канале о погоде в Беларуси @nadvorie со ссылкой на климатолога обратили внимание, что в Европе началось “абсолютное климатическое безумие”. Дело в том, что ночные температуры в последние дни там “выше, чем средние дневные температуры, которые должны быть для этого времени года”.

“Климата, который вы знали, больше нет», — отметили там.

И показали карту, на которое видно, что “отклонение достигает +12°”.

Возникает вопрос, повлияет ли такая погода в Европе на климатические условия в Беларуси? Посмотрели, что пообещали синоптики Белгидромета на ближайшие дни — с 17 по 19 февраля (суббота-понедельник).

Прогноз погоды в Беларуси

Судя по данным специалистов Белгидромета, жителей разных регионов Беларуси, похоже, ожидают температурные качели. И вот почему.

Суббота

Так, 17 февраля на погоду утром и днем повлияют фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы. Белорусам пообещали, что будет облачно с прояснениями, почти по всей стране может пройти дождь. Синоптики предупредили и о гололедице.

Ветер тоже не принесет ничего хорошего — “утром и днем порывистый, местами по северо-востоку сильный порывистый”.

Что касается температуры, то ночью жителям спрогнозировали -3..+3°С. Днем — +2..+8°С. А по югу Беларуси вообще весеннее тепло — до +10°С.

Воскресенье

А 18 февраля Беларусь ждет переменная облачность, кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя, а также местами гололедица.

Температура воздуха ночью составит от -4°С до+3°С. Днем — от -2°С по северо-востоку до +5°С по юго-западу Беларуси.

Понедельник

Днем 19 февраля по западу Беларуси “скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с территории Польши”.

В стране, по прогнозу Белгидромета, будет облачно с прояснениями, “по крайнему западу” страны возможны небольшие кратковременные мокрый снег и дождь.

Температура воздуха ночью составит -1..-8°С, причем при прояснениях воздух будет охлаждаться до -13°С. Днем нам пообещали от -2 до+5°С.

Ранее Телеграф писал, что важнейшая система океанических течений Атлантического океана, возможно, уже находится на пути к разрушению, что может привести к повышению уровня моря и резкому снижению температуры в одних регионах и повышению в других. К такому выводы пришли ученые в новом исследовании, опубликованном 9 февраля в журнале Science Advances.

«Температура может упасть на 30 градусов» — Ученые предупредили о мировом климатическом коллапсе