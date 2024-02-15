"Ура! Весна идёт!" - В белорусском заповеднике заметили огромную стаю диких гусей

🎥 Видео

Опубликовано: 15.02.2024 16:45 , Обновлено: 15.02.2024

Сотрудники национального парка "Припятский" в Гомельской области Беларуси запечатлели на видео возвращение огромной стаи диких гусей из тёплых страны. И рядовые обыватели, и специалисты восприняли это как верный признак приближения скорой весны.

“Ура! Весна идёт!”, - прокомментировали зрители видео, которое выложили сотрудники национального парка в соцсети TikTok.

По подсчётам авторов видео, в стае было не менее 200 диких серых гусей. Эти птицы обычно одними из первых возвращаются с юга, как правило, когда кругом ещё полно снега, а водоёмы закованы в лёд. Тем не менее, даже для этих выносливых птиц возвращение в Беларусь в середине февраля - достаточно ранее.

Проблему сбитых сезонных графиков из-за изменения климата на днях в эфире латвийского радио обсуждал орнитолог Дмитрий Бойко. Он заявил, что более ранняя весна может вредить перелетным птицам и привести к существенному сокращению их популяций в будущем. Впрочем, именно гуси и лебеди, по словам специалиста, справляются с изменениями климата в средних широтах легче всего. Бойко пояснил, что эти птицы зимуют сравнительно недалеко от привычных мест гнездования, поскольку оперативнее реагируют на потепление и успевают вернуться и выходить своих птенцов до окончания пика распространения насекомых.

“Сложнее всего птицам, у которых генетически запрограммированы прилёт и отлёт, так называемым дальним мигрантам — это птицы, которые улетают в основном в Африку: те же аисты, различные виды ласточек”, - процитировал специалиста портал lsm.lv.

Впрочем, орнитолог выразил уверенность в том, что полное исчезновение тех же аистов нас не грозит и “на наш век птиц хватит”.

Ранее Телеграф рассказал, что у одной из станций метро в Минске прохожие заметили необычных для городских пейзажей птиц. Там, где обычно можно наблюдать вездесущих голубей или воробьев, на газоне у заснеженных кустарников сбились в стайку округлые птахи — коричневые с рябым вкраплением и рыжеватыми боками.

«Белорусские пингвины» — В центре Минска заметили странных птиц