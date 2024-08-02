Жительница Витебска добилась после увольнения выплаты больше 5400 рублей. О каком нюансе не знала?

Опубликовано: 02.08.2024 14:13 , Обновлено: 02.08.2024

Жительница Витебска работала в организации по переработке молока и производству сыров на условиях контракта. Из-за нарушения работодателем законодательства о труде по требованию женщины ее уволили. Как оказалось, в таком случае наниматель должен был выплатить компенсацию сотруднице.

И эта компенсация, как пояснили в Департаменте государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси, составляет три среднемесячных заработка.

[info_b]Согласно п. 5 ст. 261-5 Трудового кодекса (ТК) Беларуси, при досрочном расторжении контракта из-за нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, контракта работнику выплачивается минимальная компенсация в размере трех среднемесячных заработков.[/info_b]

Кроме того, наниматель в данном случае нарушил сроки окончательного расчета при увольнении сотрудника. Так, согласно ч. 1 ст. 77 ТК, при увольнении работника все выплаты, причитающиеся ему на день увольнения, наниматель должен выплатить не позднее этой даты.

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По итогу с работодателя в пользу уволенной женщины взыскали свыше 5,4 тыс. рублей.

Ранее Telegraf.news подробно разъяснял, в каком случае белорусы могут получить от работодателя больше денег после увольнения. Разобрали кейс на примере сотрудника агропромышленного комплекса в Брагинском районе Гомельской области. Наниматель не рассчитался с ним по зарплате в день увольнения.

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Также мы приводили пояснения Минтруда по вопросу о том, какие работники и при каких условиях могут получить денежную компенсацию вместо отпуска, а кто нет. Так, согласно ст. 161 ТК Беларуси, часть трудового отпуска, которая превышает 21 календарный день, можно заменить деньгами.

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