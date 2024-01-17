Зачем белорусам пить горячую воду? Узнали, как это делают в Китае и что говорит ВОЗ

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Опубликовано: 17.01.2024 10:25 , Обновлено: 17.01.2024

В Сети есть много информации о том, что китайцы пьют только горячую воду и чувствуют себя прекрасно. Стоит ли белорусам перенять эту привычку? И насколько полезна или вредна для организма горячая вода?

Древняя традиция

Откуда же у китайцев взялась привычка пить именно горячую воду? По легенде, еще в 2700 году до н.э. китайский император, который правил тогда страной, заметил грязь в пиале и приказал кипятить воду. О пользе именно такой воды много сказано в древних трактатах по восточной медицине.

Употребление китайцами горячей воды зафиксировано во многих письменных источниках. Например, в записях миссионера-иезуита Маттео Риччи, который жил в 16 веке.

Или в путевых заметках русского путешественника Дмитрия Стахеева, которые он опубликовал в 1869 году. Там путешественник указывает, что китайцы, с которыми ему довелось общаться, искренне думали, что от холодной воды можно даже умереть.

Один из китайских военачальников, Чан Кайши, еще в 1930-е годы пропагандировал употребление горячей воды на уровне государства. А в 1952 году китайское правительство даже лозунг утвердило: «Дети должны выработать привычку пить кипяченую воду три раза в день!» И горячую воду начали раздавать в школах.

А Пекинская муниципальная комиссия по здравоохранению и вовсе противопоставляет горячую воду холодной, подчеркивая, что первая помогает похудеть, а вторая – накапливать жир.

Почему китайцы любят погорячее?

Но кроме этой древней традиции, нашлись в Китае и другие причины, чтобы пропагандировать употребление именно горячей воды. Это:

теория Инь и Ян, согласно которой для баланса всех процессов в организме должна употребляться горячая вода, чтобы поддержать жизненную энергию Ци, которая ослабляется холодной водой;

здоровье, ведь, по мнению китайцев, горячая вода очищает организм от токсинов, помогает пищеварению и в целом способствует тому, что человек живет дольше;

удовольствие, которое китайцы получают, употребляя горячую воду, как и их предки.

Кроме того, некоторые жители Китая утверждают, что употребление горячей воды помогает им сохранить молодость надолго, улучшить свой внешний вид безо всяких медицинских процедур.

Также в Китае уверены, что женский организм особо нуждается в регулярном употреблении горячей воды. Ведь она помогает облегчить дисменорею (боли при месячных), запускает метаболические процессы, способствует увлажнению кожи.

Вот почему в этой стране чаще увидишь коренное население с термосами, даже летом, чем с бутылками холодной воды, как у нас. Во многих общественных местах там можно наполнить свой термос кипятком.

Мнение врачей: за и против

А как эту китайскую привычку оценивают врачи? Стоит ли и нам ее перенять?

По словам Инны Кононенко, врача-диетолога, нутрициолога, специалиста по антивозрастной медицине, к.м.н., автора книги «Маркеры старения. 10 шагов к вечной молодости», горячая вода действительно способна принести много пользы нашему организму. Ведь она:

способствует выведению слизи и мокроты при респираторных заболеваниях;

ускоряет метаболизм;

запускает работу желудочно-кишечного тракта;

восполняет потерю воды организмом при повышенном потоотделении, когда повысилась температура тела;

помогает бороться с переутомлением и стрессом;

укрепляет иммунную систему.

Но при этом не нужно слепо следовать чужим традициям, ведь горячая вода – не значит кипяток. И то, что хорошо китайцам, может плохо сказаться на организмах представителей других национальностей.

По словам экспертов, вода должна быть правильной температуры – примерно 40-60°С.

Однако, более категорична в оценке пользы именно горячей воды нутрициолог Ирина Мансурова. Она утверждает, что употребление любых горячих напитков, а не только воды, может привести к онкологическим заболеваниям головы и шеи. Поэтому максимально допустимая температура питья – комнатная.

Подобного мнения придерживается и врач-эндоскопист Владислав Косенко. Он объяснил, что официальная медицина не советует пить слишком горячую воду, потому что она может травмировать слизистую оболочку пищевода и привести к его злокачественным образованиям. А питье температурой свыше 65°С и вовсе может вызвать ожог слизистой.

Поэтому, по мнению специалиста, температура горячей воды не должна превышать 50°С.

Кстати, даже в ВОЗ не рекомендуют употреблять горячую воду, у которой температура превышает 65°С.

Кому нельзя пить горячую воду?

Что касается противопоказаний к употреблению слишком горячей (как и слишком холодной) воды, то врач-гастроэнтеролог Татьяна Лебедева предупредила, что натощак такие жидкости не следует пить людям:

с проблемами сердца;

заболеваниями легких;

язвой желудка;

гастритом;

холециститом;

панкреатитом;

энтеритами;

желчнокаменной болезнью.

Как пить горячую воду по-китайски

Если вы все же настроены заменить холодную воду горячей, то делайте это постепенно, начиная с теплой воды. И прислушайтесь к этим рекомендациям:

первый стакан горячей воды выпивайте в период с 7 до 9 утра;

пейте маленькими глотками и только воду комфортной для вас температуры;

если вы хотите избавиться от лишнего веса, пробуйте пить горячую воду температурой около 60°С; для остальных хватит и 50°С;

не разбавляйте горячую воду холодной, лучше подождите, пока она сама остынет до приемлемой температуры;

пейте горячую воду в течение дня, лучше – по полстакана до еды;

еще стакан выпейте перед сном;

суточная норма горячей воды – не более 1,5 л;

не пейте воду, которую кипятили несколько раз;

если горячую воду налили в термос больше суток назад, ее лучше вылить.

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