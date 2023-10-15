"Женщина – это шея" - В Совете Республики призвали белорусок больше и раньше рожать

Опубликовано: 15.10.2023 17:27 , Обновлено: 15.10.2023

Член комиссии Совета Республики Беларуси (СР) по экономике, бюджету и финансам Елена Зябликова заявила в эфире гостелеканала СТВ 15 октября, что "женщина - это шея", а ещё "хранительница очага" и должна рожать детей раньше.

“Я согласна со старинной пословицей: женщина – это шея. Куда она повернет, так и будет. Поэтому женщина должна просчитать любую ситуацию. Она должна быть умной, мудрой и вовремя направить своего мужчину для того, чтобы в семье был лад”, - считает член СР.

Елена Зябликова заявила, что у нее есть знакомые, которые к 30 годам завели уже по трое детей. Но знает она и тех, кто “хочет прежде всего проявить себя, сделать какую-то себе базу для дальнейшей жизни”.

“Они думают о том, что сейчас мы поживем для себя, дети – это потом. Дети – это действительно серьезная ответственность. Они требуют очень большого времени, внимания. И днем, и ночью, несмотря на то, есть ли у нас желание, есть ли у нас время, конечно, ребенку и семье нужно уделять внимание всегда”, - призналась она.

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В то же время, Елена Зябликова рассказала, что в Беларуси нужно изучать опыт других стран и напомнить белорусской молодежи, что “ко всему можно привыкнуть”, а радость от детей “не заменит никакая карьера в нашей жизни”.

“Говорю: выходите замуж, женитесь, рожайте как можно больше деток”, - рассказала член СР, что говорит, когда встречает молодых людей. А в качестве доказательства Елена Зябликова заявила, что власти Беларуси делают “все для того, чтобы маме и семье жилось комфортно”.

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