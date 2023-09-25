В Минском облисполкоме назвали 7 районов, где "наиболее острая ситуация со смертностью". Что в остальных?

Опубликовано: 25.09.2023 13:53 , Обновлено: 25.09.2023

Председатель Минского облисполкома заявил 25 сентября на совещании по вопросам демографии, что чиновники "слабо могут повлиять" на повышение рождаемости. Впрочем Александр Турчин назвал тех, кто должен следить за смертностью активнее. На совещании же назвали районы, где наблюдают "наиболее острую ситуация со смертностью".

Согласно данным начальника главного управления по здравоохранению Миноблисполкома Игоря Шамаля, в первом полугодии 2023 года коэффициент младенческой смертности в области снизился на 5,6%.

Показатель общей смертности в Минской области уменьшился на 17%, а смертности в трудоспособном возрасте — на 13,1%. Вместе с тем, рождаемость снизилась на на 8,6%. С чем связано снижение смертности, и как это выглядит в абсолютных цифрах, чиновник не уточнил.

“Однако по-прежнему особую озабоченность вызывают нарушения мозгового кровообращения. В целом, наиболее острая ситуация со смертностью населения наблюдается в Клецком, Копыльском, Столбцовском, Мядельском, Воложинском, Вилейском и Любанском районах”, - заявил Игорь Шамаль.

[info_b]Начиная с апреля 2021 года Белстат перестал показать статистику смертности в Беларуси. Однако статистический комитет опубликовал в марте 2033 года статистику населения Беларуси. По его данным, на 1 января 2023 года белорусов стало 9 200 617 человек. Это на 54 907 человек меньше, чем было на 1 января 2022 года. Подробнее читайте тут. [/info_b]

“Один из важнейших вопросов”

“Это один из важнейших вопросов. К сожалению на рождаемость мы слабо можем повлиять, хотя государство многое для этого делает, а вот на снижение смертности можем. И работать надо в комплексе, не только здравоохранению, но и другим службам и структурам”, - сказал глава Минской области Александр Турчин.

По его словам, когда речь идёт о демографии, надо смотреть и на смертность и количество травм, “ведь речь идет не только о болезнях, но и о травмировании, гибели людей на пожарах, водоемах и т.д.”. “Нужно понимать кто и где недорабатывает. И уделять этому вопросу еще более пристальное внимание”, - считает Александр Турчин.

По его словам, в области есть организация, которая может “обеспечить демографическую ситуацию”. “Более активно должны включаться профсоюзные организации. Работа профсоюзов — это не только выдача конфет к Новому году. Одна из важнейших задач — это контроль за производственной безопасностью на предприятиях и в организациях”, - заявил он.

“Ведь по-прежнему имеют место трагические случаи, когда люди погибают или получают травмы на рабочих местах. Профсоюзные лидеры должны проводить профилактическую работу с людьми, проверять, соблюдают ли они трудовую дисциплину, обеспечены ли необходимыми защитными материалами”, - считает чиновник.

Ранее Телеграф сообщил, что Национальный статистический комитет Беларуси теперь официально может не раскрывать некоторые статистические данные. Это предусмотрено новой инструкцией, утвержденной 24 марта 2023 года и официально опубликованной на Национальном правовом интернет-портале 5 апреля.

Белорусам решили не рассказывать об официальной статистике, которая «причиняет вред нацбезопасности»