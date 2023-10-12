На госТВ рассказали, какие "формы" и характер должны быть у молодых белорусок

Опубликовано: 12.10.2023 08:28 , Обновлено: 12.10.2023

В эфире белорусского телевидения обсудили какой должна быть "идеальная" молодая белоруска. Приглашённые в студию мужчины рассказали о своем эталоне красоты, причем говорили как "о высоких материях", так и о "формах", которыми, по их мнению, должны обладать белоруски. В свою очередь участницы ток-шоу попытались ответить на вопрос "как показать Беларусь через своё лицо".

Отвечая на вопрос ведущего ток-шоу на государственном телеканале СТВ Евгения Пустового о том, что мужчины “ценят в женщине и считают главной красотой”, член республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси» Виталий Дробышевский заявил, что “для девушки самое главное – быть скромной”. А вот уверенность в себе, по его мнению, это качество, в большей степени присущее парням.

“Вам не нужно брать такие тяжелые ноши на свои плечи, - заявил Дробышевский и добавил, - Ум очень важен для девушки”.

Обсудили участники ток-шоу на госТВ и то, “какие кому девушки нравятся”. Так, первый секретарь Советского районного комитета Гомеля общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Владимир Гутник, заявил, что ему нравятся “стройные девушки, которые занимаются собой, следят за собой”.

“Потому что девушка – это в первую очередь продолжение рода. Как может быть девушка продолжением рода, если она за собой не следит. Получается, у нее будут такие же дети”, - объяснил свою позицию мужчина.

Дали высказать своё мнение о том, что такое “настоящая красота”, и присутствовавшим в студии девушкам. Так, учитель биологии и химии из столичной гимназии №25 Вероника Ретнева подчеркнула, что красота - “это “не только внешняя, но и внутренняя”.

“Это то, чем богат человек, чем он может поделиться не только со своими близкими, но и на весь мир, показав то, какой он и кто его народ, какие истоки он в себе берет”, - пояснила она.

А вот Элеоноре Качаловской, которая в этом году завоевала титул “Мисс Беларусь”, предложили ответить на вопрос, “как показать Беларусь через своё лицо”. В ответ девушка объяснила, что красота человека - это “не только внутреннее и внешнее”, а “целый комплекс хороших и плохих качеств, которые есть в человеке”.

“Что я должна показать, что у меня есть? Это и хорошее, и плохое”, - резюмировала она.

Напомним, ранее в эфире одного из гостелеканалов обсудили вопрос о том, почему белоруски в последние годы всё чаще не торопятся заводить семью и рожать большое количество детей. Приглашённые в студию эксперты, среди которых оказались и председатель Белорусского союза женщин (БСЖ) Ольга Шпилевская, озвучили свои версии. Среди них — и “уход молодёжи в виртуальную реальность”, и “негативное влияние западной культуры и западных ценностей”, и желание молодых людей обеспечить собственное материальное благополучие прежде, чем заводить семью.

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