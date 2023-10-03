"Придется искать этих самых мигрантов" - На госТВ рассказали, почему белоруски не хотят рожать

Опубликовано: 03.10.2023 09:10 , Обновлено: 03.10.2023

Почему белоруски в последние годы всё чаще не торопятся заводить семью и рожать большое количество детей? Таким вопросом задались ведущие ток-шоу одного из гостелеканалов. Приглашённые в студию эксперты, среди которых оказались и председатель Белорусского союза женщин (БСЖ) Ольга Шпилевская, озвучили свои версии. Среди них - и "уход молодёжи в виртуальную реальность", и "негативное влияние западной культуры и западных ценностей", и желание молодых людей обеспечить собственное материальное благополучие прежде, чем заводить семью.

Так, один из ведущих ток-шоу на СТВ Кирилл Казаков озвучил одну из версий учёных о том, что если бы Беларусь не пострадала так сильно во время войн в XX веке, то сейчас на территории страны проживало в три раза больше людей - около 30 млн человек. Он выказал опасение, что при населении менее 10 млн человек белорусам “через лет 5-6 нам придется искать этих самых мигрантов”, в том числе, чтобы закрыть потребности белорусской экономики. При этом Казаков подчеркнул, что ему хотелось бы, чтобы демографический вопрос был закрыт не с помощью мигрантов, а “людей, которые родились на территории Беларуси”.

Ольга Шпилевская, в свою очередь, подчеркнула, что между демографией, политикой и экономикой нужно ставить знак равенства, “потому что по-другому быть не может”. Она обратила внимание на то, что в послевоенные годы в Беларуси были большие семьи и объяснила почему.

“Всё было по-другому, к созданию семьи относились по-другому, к рождению детей относились по-другому. Сейчас часто молодые люди, прежде чем родить ребенка, думают о том, как все будет складываться. Очень бы хотелось, чтобы были и квартира, и машина, и дача, и мама, и папа, и няня – все эти составляющие. Раньше, конечно, такого подхода не было”, - заявила глава БСЖ.

По её словам, начинать исправлять сложившуюся демографическую ситуацию нужно “с перевоспитания нашего поколения уже как бабушек и дедушек, которые должны своим детям привить моду на детей, любовь к детям”. В качестве примера она привела собственную дочь.

“Мне было 23 года, она у меня появилась в 24. Но для меня это уже был поздний ребенок. Все мои одноклассницы уже имели детей. Я понимала, что у меня тоже должен появиться ребенок. А у них такого нет в принципе. Они замещают котиками, собачками, любовью к окружающему миру. И это все прекрасное, что пришло к нам и не от наших истоков”, - рассказала Шпилевская.

В качестве “положительного примера” она привела Узбекистан, где “до сих пор детей рожают и их рожают много”.

“Не на 100 % туда проникла западная культура, западные ценности. Совсем другие идеалы”, - пояснила она.

Шпилевская отметила, что Белорусский союз женщин “делает все, чтобы популяризировать семьи” и упрекнула современную молодёжь в том, что они “не знают, где им знакомиться”.

“Все ушли в интернет, общаются в виртуальной реальности. Дети от виртуальной реальности не появляются. Чтобы люди завели семью, им нужно где-то встретиться”, - подчеркнула она.

“Не видим обратного эффекта” - Глава БСЖ призвала “стимулировать” белорусок рожать вторых детей. Как?

При этом Шпилевская признала, что несмотря на то, что в Беларуси создано “слишком много социальных условий, чтобы женщины рожали”, “обратного эффекта” от этого не видно. По её словам, в ходе выездных встреч БСЖ с трудовыми коллективами вопросы, связанные с господдержкой семей, задают чаще всего не многодетные, а те, у кого есть лишь один ребенок.

“Вопрос задают не многодетные семьи, потому что у них это семейный капитал, жилье, бесплатное питание детей в детских садах и дошкольных учреждениях. Вопрос стоит в рождении второго ребенка. Вот эту категорию нам нужно подумать, как стимулировать. Потому что чаще всего происходит так, что появляется или один ребенок, или эта семья уже многодетная – три и более. Вопрос уже в появлении вторых, а потом уже и третьих детей”, - заявила Шпилевская.

[info_b]Отметим, что в списке стран по суммарному коэффициенту рождаемости, составленном по данным Всемирного банка, Беларусь находится на 182 месте из 205 государств мира. Под суммарным коэффициентом рождаемости понимается среднее количество детей, рождённых женщиной в течение репродуктивного периода, то есть с 15 до 50 лет.

Предполагается, что в современном обществе с низкими показателями младенческой и детской смертности на каждую женщину должно приходиться не менее 2,1 рожденного ребёнка, чтобы сохранить численность населения в долгосрочной перспективе на постоянном уровне и без миграции.

В Беларуси, согласно данным Всемирного банка, этот показатель составляет всего 1,38 - так же, как, например, в соседней Польше. Однако, это ниже среднего показателя для стран Евросоюза, где на каждую женщину приходится 1,5 ребенка, а также ниже, чем в США - 1,64 ребенка и 139 место в мировом списке.[/info_b]

Напомним, ранее глава Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова объяснила, почему, по её мнению, женщины не смогут справиться с должностью президента Беларуси.

«Очень сложно» — Кочанова заявила, что женщина не может быть президентом Беларуси